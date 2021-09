Preocupación por la salud de Phil Collins: cantó sentado y no pudo tocar la batería

Phil Collins causó preocupación entre sus fans, que lo vieron frágil de salud este lunes por la noche en el primer show de la gira de reencuentro de Genesis “The Last Domino?”, que tuvo lugar en el Utilita Arena Birmingham, en Inglaterra. El artista actuó sentado durante toda la presentación, no tocó la batería y solo se paró para saludar al público al final del espectáculo.

En 2015, el cantante enfrentó una cirugía de espalda y, tras su recuperación, sufrió una grave caída en la habitación de un hotel en el que se alojaba en 2017, donde se golpeó la cabeza con una silla. Después de recibir varios puntos de sutura, reconoció por segunda vez que su salud física estaba empezando a deteriorarse. A sus 70 años, Collins debe usar un bastón para caminar.

“No sé si alguna vez estaré lo suficientemente en forma como para volver a tocar la batería. Mi brazo izquierdo cambió, es una cuestión de los nervios. La cirugía de espalda a la que me sometí fue excelente y no tuve ningún problema, pero luego, cuando me estaba recuperando con muletas, me caí y me fracturé el pie”, le contó a la revista Billboard, en 2016.

Sentado y sin poder tocar la batería, así fue el primer show de Phil Collins en el tour “The Last Domino?” Gentileza Mirror/ Bav Media

La semana pasada, el también productor musical había confiado que se sentía sin fuerzas y trascendió que sería reemplazado por su hijo Nic Collins en la próxima gira por Estados Unidos, que dará a partir noviembre.

Sin embargo, este lunes Collins se subió igual al escenario junto a sus compañeros de banda, el teclista Tony Banks y el guitarrista-bajista Mike Rutherford. En las imágenes que trascendieron del espectáculo, Phil cantó frente a la multitud desde una cómoda silla negra, con el micrófono colocado a la altura, delante de él.

Phil Collins tuvo que cantar sentado en el primer show del tour “The Last Domino?” Gentileza Mirror/ Bav Media

Tras 13 años compartir un escenario, Collins, Banks y Rutherford rememoraron éxitos como “Mama”, “Land of Confusion”, “You’re No Son Of Mine”, “‘Tonight, Tonight”, “Behind The Lines”, “Duke’s End” y “Turn It On Again”, entre otros. Al final del espectáculo, Phil se levantó brevemente para agradecer la asistencia del público, que poco a poco vuelve a asistir a los recitales gracias a la flexibilización de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

En una entrevista con The Guardian, Collins detalló cómo tuvo que cambiar el espectáculo al verse impedido de caminar o estar de pie en el escenario. “No hago nada en absoluto. No practico el canto en casa, en absoluto. Ensayar es la práctica. Por supuesto, mi salud cambia las cosas, hacer el espectáculo sentado cambia las cosas”, asumió.

Sin embargo, no se mostró afectado por su nueva experiencia. “Pero en mis últimas giras en solitario comprobé que eso no es un obstáculo; el público sigue escuchando y respondiendo. No es la forma en que yo lo habría querido, pero es la forma en que es”, sostuvo.

Phil Collins en la última gira de Genesis

La gira de Génesis fue anunciada en marzo de 2020 con motivo del 40 aniversario de la banda, pero luego fue pospuesta debido a la pandemia del coronavirus. El evento prometía a los fans el regreso del baterista a los escenarios, que llevaba sin pisar uno junto a sus compañeros de grupo desde 2007. Ya entonces había hablado sobre la confianza que tiene en su hijo como músico: “Cuando quiere, Nic casi puede llegar a tocar como yo. Soy una de sus muchas influencias. Él sabe hacerlo bien y tiene prácticamente mi misma actitud y eso es un buen comienzo”, aseguró.

Una relación familiar que dista mucho de la que tiene con su hija Lily Collins que se casó en secreto hace unos días con su prometido Charlie McDowell. Phil asistió a la boda de la protagonista de la exitosa serie Emily en París, y admitió que fue “frustrante” estar “un poco impedido físicamente” ya que quería unirse a su hijo en el escenario y tocar.

Los integrantes de Génesis Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford volvieron a juntarse en el tour “The Last Domino?” Instagram: @genesis_band

Genesis, una de las bandas británicas más reconocidas internacionalmente, reprogramó sus fechas de 2020 en el Reino Unido e Irlanda para septiembre de 2021. “The Last Domino?” es la primera presentación en vivo de Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford desde la gira mundial “Turn It On Again: The Tour”, en 2007. En esta oportunidad, se les une en el escenario Nic Collins, el hijo de Phil, que lo reemplaza en la batería, también el guitarrista y bajista Daryl Stuermer.

Tras 14 años sin tocar en Estados Unidos y Canadá, la banda llevará su gira a las principales ciudades de los países norteamericanos en noviembre y diciembre. Pasará por Chicago, Washington, D.C., Charlotte, Montreal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland, Filadelfia, Nueva York, Columbus, Belmont Park, Pittsburgh y concluirá en Boston, el 15 de diciembre.