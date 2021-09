El actor Stanley Tucci habló por primera vez de su lucha contra el cáncer

Stanley Tucci habló por primera vez de su lucha contra el cáncer. El actor de El diablo viste a la moda, Los juegos del hambre y la más reciente ¿Cuánto vale la vida? se explayó sobre su salud en diálogo con la revista Vera. Tucci, de 60 años, contó que hace tres años fue diagnosticado con un tumor en la base de su lengua, pero que no quiso hacerlo público. “Era un tumor demasiado grande para operar, así que tuve que pasar por muchas sesiones de radiación y quimioterapia”, compartió.

Tucci acompañó a su primera mujer, Kate, en su batalla contra un cáncer de mama. En abril de 2009, la mujer de 47 años falleció, por lo cual el actor también aludió a los miedos que aparecieron cuando recibió al diagnóstico, y a cómo esa situación lo condujo a pensar en la pérdida de quien fuera su primera esposa. “Me juré a mí mismo que nunca iba a someterme a esos tratamientos porque mi primera mujer falleció de cáncer, y haberla visto pasar por eso durante años fue algo horrible”, dijo.

Sin embargo, como no podía ser operado, debió mantenerse fuerte para esos tratamientos. “Fue muy duro para mis hijos, me vieron seis meses con una sonda a través de la cual me alimentaba, y apenas llegué a asistir a su graduación”, recordó el actor, quien tuvo tres hijos con Kate, los mellizos Isabel y Nicolo, y Camila. Además, el actor es padre de Matteo y Emilia, fruto de su relación con su segunda esposa, Felicity Blunt, hermana de la actriz Emily Blunt, a quien conoció en el casamiento de su compañera de El diablo viste a la moda.

Stanley Tucci aseguró que haber luchado contra el cáncer cambió su óptica de la vida

En la primera entrevista que brinda sobre el tema, Tucci llevó tranquilidad al agregar que se encuentra en remisión, pero que la enfermedad cambió su perspectiva de la cotidianidad. “Tener cáncer te asusta, pero al mismo tiempo te vuelve menos temeroso”, remarcó. “Me siento mucho más viejo de lo que me sentía antes de ser diagnosticado con la enfermedad, pero de todos modos querés seguir hacia adelante y hacer cosas”, expresó. En efecto, el actor no dejó de trabajar en 2018, como fue el caso de la biopic Una guerra privada, protagonizada por Rosamund Pike.

Trailer de Searching for Italy con Stanley Tucci

En cuanto a la muerte de su primera esposa, se trata de un tema recurrente en sus charlas con diversos medios. En diálogo con el program CBS Sunday Morning, aseguró que el duelo es algo que no cesa. “Es difícil luego de once años, lo sigue siendo, y lo va a seguir siendo, pero a ella no le hubiese gustado esa actitud de regodearse en el dolor ni que el dolor controle nuestras vidas, no era esa clase de persona”, manifestó sobre Kathryn “Kate” Spath, con quien se casó en 1995. Tres años después de su fallecimiento, contrajo matrimonio con Blunt.

En cuanto a su presente laboral, en junio de 2021 Tucci estrenó en CNN Internacional la serie documental Searching for Italy, en la que se lo podía ver recorriendo el país de sus antepasados y probando sus deliciosos platos. De Nápoles a la Toscana, de Roma a Milán, en cada capítulo lo encontrábamos mostrando otra faceta, entregado a los placeres de cada uno de los puntos que visitaba, tanto así que ese proyecto que siempre tuvo en mente se convirtió en uno de los programas ideales para “viajar” en tiempos de pandemia.

