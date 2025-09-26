Protagonizó Los Cazafantasmas, se retiró de la actuación durante 30 años por un trágico motivo y hoy vuelve con todo

Son muchas las historias de estrellas de Hollywood que se alejan de la pantalla por problemas con adicciones, cambios radicales de vida o romances inesperados. Sin embargo, la historia de Frederick Allan Moranis, más conocido como Rick Moranis, todavía sorprende a sus viejos y nuevos fanáticos alrededor del mundo.

Protagonista de clásicos inolvidables como Los Cazafantasmas, Querida, encogí a los niños y La tiendita del horror, el actor canadiense decidió alejarse del cine en el mejor momento de su carrera. Durante casi tres décadas permaneció fuera del radar. Pero según se anunció recientemente, el comediante volverá con todo con un protagónico en Spaceballs 2, la esperada secuela de la parodia intergaláctica que lo consagró como ícono de la comedia ochentosa.

Spaceballs se estrenó en 1987 y fue un verdadero éxito

La noticia fue confirmada esta semana a través de las redes sociales de la productora, que publicó una imagen del elenco con un estilo que parodia directamente el anuncio de Star Wars: El despertar de la fuerza. La reacción de los fanáticos no tardó en llegar, ya que celebraron el regreso de Moranis, quien interpretó a Dark Helmet, el villano de Spaceballs (1987), una sátira de ciencia ficción dirigida por Mel Brooks. “Estaré allí el primer día. Sentado. Primera función. Por él”, escribió un usuario en X; mientras que otro expresó: “Ese hombre se merece el MUNDO absoluto”.

La película, que ya está en etapa de producción, se estrenaría en 2027, y marcará el regreso del actor al cine live-action tras casi tres décadas de ausencia. También se confirmó que lo acompañarán sus compañeros del reparto originales: Bill Pullman (Lone Starr), Mel Brooks (el sabio Yogur), Daphne Zuniga (Princesa Vespa) y George Wyner (Coronel Sandurz), y se sumarán como nuevas caras como Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman y Anthony Carrigan.

El motivo detrás de su repentina desaparición de Hollywood

Aunque su salida fue discreta, la razón por la que Rick Moranis se retiró de la actuación conmovió profundamente a sus seguidores. En 1991, su esposa Ann Belsky murió de cáncer de mama y él tomó una decisión radical: abandonó los sets para dedicarse por completo a criar a sus dos hijos como padre soltero.

En una entrevista con USA Today en 2005, el intérprete explicó: “Intenté seguir apareciendo en películas hasta 1997, pero simplemente no estaba funcionando. Soy padre soltero y me di cuenta de que era demasiado difícil criar a mis hijos y viajar como implica hacer películas. Así que me tomé un pequeño descanso. Y ese pequeño descanso se convirtió en uno más largo”.

El actor aseguró que jamás se arrepintió de esta decisión, ya que sabía que muy en el fondo su esposa hubiese querido que estuviera con sus pequeños. “Fue importante para mí. No me arrepiento en absoluto. Mi vida es maravillosa”, dijo años más tarde a The Hollywood Reporter.

La razón por la que Rick Moranis dejó la actuación en el medio de su estrellato

Según explicó Rick Moranis, su regreso a la pantalla grande 30 años después no es pura casualidad, sino que coincide con uno de los momentos más tranquilos de su vida, cuando sus hijos ya son adultos y él cuenta con mucho tiempo de sobra para actuar en proyectos que realmente lo apasionen. Es así que, aunque no esperaba volver a Hollywood, sino sumergirse en el mundo teatral o proyectos cinematográficos independientes, la propuesta le terminó por parecer irrechazable.