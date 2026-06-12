Antes del debut de la selección argentina, Antonela Roccuzzo visitó Disney y causó furor con sus looks

Tras el show de Shakira en el Estadio Azteca de Ciudad de México, comenzó oficialmente un nuevo sueño mundialista. A los 38 años, Lionel Messi se prepara para disputar su sexto Mundial, con la ilusión de repetir la hazaña de Qatar. Como desde el primer día, toda su familia dirá presente en los partidos para alentarlo. A diferencia de las ediciones anteriores, esta vez ni su esposa Antonela Roccuzzo ni sus hijos Thiago, Mateo y Ciro deberán hacer un viaje internacional. Justamente, la rosarina aprovechó este escenario para organizar unas minivacaciones a uno de sus lugares favoritos y el momento en el que decidió visitarlo ilusionó a los hinchas argentinos.

En la previa del Mundial, Antonela Roccuzzo viajó a Orlando, Florida, para visitar el parque de atracciones de Disney, Magic Kingdom. “Gracias por seguir creando momentos tan mágicos”, escribió en el posteo que subió a su cuenta de Instagram el jueves y que ya acumula cerca de un millón de “Me Gusta”.

En la previa del debut de la selección argentina en el Mundial, Anto Roccuzzo visitó Disney (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Como de costumbre, se sacó fotos frente al castillo de la Cenicienta y recorrió todo el parque. La zona de Fantasyland fue una de sus favoritas. Posó frente al restaurante Pinocchio Village Haus, le sacó una foto a la cabaña de los siete enanitos de Blancanieves y también a la fuente de la Cenicienta. Incluso tomó una bebida refrescante frente a la atracción acuática Tiana’s Bayou Adventure. La frutilla del postre fue su encuentro con Mickey Mouse en el Town Square Theater. Si bien posó sola, no se descarta la posibilidad de que haya viajado con alguna de sus amigas.

Roccuzzo lució un look deportivo de remera blanca y short gris con las clásicas orejas de Minnie Mouse sobre la cabeza (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Anto Roccuzzo posó feliz junto a Mickey Mouse (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Fiel a su estilo, dio que hablar con sus dos looks. Lució un set color negro de top sin mangas y falda con zapatillas blancas que complementó con una gorra con visera negra y una mochila de cuero con las orejas de Mickey Mouse. También vistió una remera musculosa blanca con detalles rojos al cuerpo con un short deportivo gris. Lo combinó con zapatillas negras y medias blancas y le dio el toque final con una de las clásicas orejas de Minnie Mouse puestas sobre la cabeza, a las que por momentos intercambió por una gorra con la cara del famoso ratón.

Uno de los looks de la rosarina consistió en un set deportivo negro de top y falda (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El clan Messi Roccuzzo es fanático de Disney. Mientras vivieron en Francia, fueron en más de una oportunidad a Disneyland Paris y, tras mudarse a los Estados Unidos, aprovecharon la cercanía entre su casa de Miami y Orlando para hacer una escapada familiar. En una entrevista con la revista norteamericana Haute Living, Roccuzzo reveló que, entre sus cosas favoritas para hacer en Florida –además de ir a la playa y hacer un asado con amigos— está ir a los parques de atracciones. “Disfrutamos de escapadas a Orlando para visitar Disney o Universal y divertirnos con los niños”, contó.

En la previa de la Copa América de 2024, Anto Roccuzzo también visitó el parque de Disney (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La rosarina y sus hijos visitaron la casa de Walt Disney varias veces en los últimos años. Justamente, lo hicieron en junio de 2024, previo a la Copa América. Mientras Lionel Messi estaba en la concentración, aprovecharon para disfrutar de las montañas rusas y, evidentemente, el destino trajo suerte porque la selección argentina salió bicampeón de América en los Estados Unidos.

Anto Roccuzzo compartió las mejores postales de su visita a Disney (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Anto Roccuzzo disfrutó de una visita a Magic Kingdom (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En el pasado, la rosarina contó que Disney es uno de los destinos favoritos de su familia (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Y lo cierto es que, si alguien respeta las cábalas, esa es la primera dama del fútbol. Ahora, en la previa del debut albiceleste en el Mundial que también se juega en los Estados Unidos, la rosarina visitó el lugar más mágico del mundo —y que trajo suerte en el pasado— y demostró que la ilusión sigue intacta.