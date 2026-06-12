Los looks mudialistas de Shakira: desde un estilo bohemio hasta una estética urbana

Shakira se convirtió en la artista más ligada a la historia reciente de los mundiales de fútbol. Sin ir más lejos, este jueves deslumbró con su actuación en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, ante la presencia de más de 80 mil espectadores en las tribunas y otros varios millones que lo vieron por televisión.

Shakira en Sudáfrica 2010, el Mundial en el que destacó con su hit "Waka Waka" Cézaro De Luca - EFE

Con el paso del tiempo, además de ser una referente musical Shakira también se destacó por un estilismo audaz y versátil. La artista cautivó primero con el look bohemio y rockero de sus inicios hasta evolucionar hacia una estética más pop y urbana que traspasó la pantalla en los shows que brindó en cuatro ediciones distintas de la Copa del Mundo. Desde su primera aparición en Alemania 2006 y hasta su última performance en México 2026, la colombiana sorprendió con vestuarios de diseñador, pedrería hecha a mano y colores llamativos.

Su primera aparición en un Mundial

Shakira participó de cuatro ediciones de la Copa del Mundo de fútbol; el primero de ellos fue Alemania 2006, donde interpretó "Hips Don't Lie" Mike Egerton - EMPICS - PA Images

Dos décadas atrás, en 2006, Shakira se dio cita por primera vez en un Mundial de fútbol. Su participación tuvo lugar en la clausura del evento en Alemania y logró cautivar al público internacional con la canción “Hips Don’t Lie”. En ese momento, Shakira tenía 29 años y lució un conjunto color rojo brillante, compuesto por un top y una falda con detalles dorados, decorados con flecos y monedas colgantes que evocaban a la estética árabe que abrazó desde sus inicios.

Modo odalisca: así fue el look de Shakira en su show durante el Mundial de Alemania 2006 (Photo by contrast/Boris Streubel/ullstein bild via Getty Images) ullstein bild - ullstein bild

Su melena larga y con rulos es, sin duda, su marca personal. Aquel año, llevaba su cabello de color castaño claro, similar a su tono natural. Su coreografía y su cadencia no tardaron en conquistar fanáticos a lo largo de todo el mundo y le valieron una nueva convocatoria para la siguiente edición del evento.

Un éxito planetario

La colombiana alcanzó un nuevo reconocimiento y llevó aún más alto el estandarte de la música latina durante su aparición en Sudáfrica 2010, con la canción “Waka, Waka (This Time for Africa)”, un éxito casi inmediato desde su lanzamiento el 28 de abril de 2010 que aún sigue vigente en la memoria colectiva de los fanáticos como todo un clásico del fútbol.

Shakira, durante el show previo a la final del Mundial 2010 entre España y Alemania CARLOS GRECO/ENVIADO ESPECIAL

Los ojos del mundo estaban puestos en Shakira y ella decidió lucir un vestuario creado por el diseñador italiano Roberto Cavalli, que contenía elementos de inspiración africana, motivos étnicos, colores vibrantes y un estampado tribal.

El cierre en Brasil 2014

Shakira, durante la ceremonia de clausura previa al partido final de fútbol entre Alemania y Argentina por la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro GABRIEL BOUYS - AFP

La repercusión de “Waka, Waka” fue gigante, pero Shakira no se quedó atrás y emprendió el desafío de lanzar una nueva canción en el Mundial 2014, que tuvo lugar en Brasil.

En aquella ocasión presentó “Dare (La La La)”, un sencillo que se había estrenado en Italia el 28 de marzo de 2014 como parte del álbum Shakira y que reversionó para la Copa del Mundo bajo el nombre de “La La La (Brazil 2014)”, publicada el 27 de mayo del mismo año.

Shakira se ha convertido en un referente musical de cada edición mundialista ADRIAN DENNIS - AFP

En aquel momento, Shakira se presentó en el Estadio Maracaná ataviada en un vestido rojo intenso ideado por el diseñador Julien Macdonald.

Mantiene constantes prendas de tiro bajo y cortes que acentúan su figura, equilibrando la comodidad con un alto nivel de espectacularidad NELSON ALMEIDA - AFP

Las transparencias fueron las protagonistas de la prenda: la parte superior se conectaba a la inferior mediante tiras brillantes y el look se completaba con una falda de flecos largos que se inspiraba en el icónico carnaval brasileño.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026

Este jueves la cantante colombiana entonó el himno oficial que representa a esta Copa del Mundo de la FIFA, “Dai Dai”, ante la presencia de 87.000 espectadores en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Su aparición estuvo precedida por artistas como Maná, Los Ángeles Azules y Belinda, Danny Ocean y J Balvin.

La cantante colombiana entonó el himno oficial que representa a esta Copa del Mundo de la FIFA: “Dai Dai” Ricardo Mazalan - AP

Para la ocasión, Shakira lució un body amarillo con minifalda blanca y flecos lilas. Además, utilizó el pelo suelto y lentes de sol. En cuanto al calzado, eligió un par de zapatillas blancas en composé con el resto del outfit de estilo urbano. Su estilista de confianza, Nicolás Bru, fue el encargado de coordinar la propuesta estética de la cantante.

Shakira le puso toda su pasión a la fiesta inaugural del Mundial 2026 FIFA

Shakira se vistió con un atuendo similar al que usó en el videoclip original de “Dai Dai”, solo que allí utilizó ropa en tonos verdes. Incluso, la coreografía se asimiló al baile del clip que ya suma en YouTube más de un millón de reproducciones. La artista oriunda de Barranquilla estuvo acompañada por el artista nigeriano Burna Boy.

Después de su presentación, la cantante publicó en las historias de Instagram un posteo con un fuerte mensaje: “Que este Mundial transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que triunfen en la vida”.