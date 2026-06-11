El look de Shakira en la fiesta inaugural del Mundial 2026: qué se puso y cómo fue la performance completa

Shakira deslumbró en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México este jueves ante la presencia de 87.000 espectadores en las tribunas y otros cientos de miles que lo vieron por televisión. La cantante colombiana entonó el himno oficial que representa a esta Copa del Mundo de la FIFA: “Dai Dai”.

Shakira lució un vestuario con el color amarillo y una minifalda blanca (Fuente: Captura de pantalla)

La barranquillera desplegó diferentes coreografías con vestimenta tradicional y alusiva a los colores identitarios de los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 (AP Photo/Ricardo Mazalan) Ricardo Mazalan - AP

Además de Shakira, en el centro del campo de juego estuvieron Danny Ocean, Belinda, Alejandro Fernández, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules. Cada artista brilló por sí mismo, pero la colombina se convirtió indiscutiblemente en la protagonista de la tarde.

Qué look usó Shakira en la inauguración del Mundial 2026

Shakira usó un body amarillo con minifalda blanca y flecos lilas. Además, utilizó el pelo suelto y lentes de sol. En cuanto al calzado, eligió un par de zapatillas blancas en composé con el resto del outfit de estilo urbano. Su estilista de confianza, Nicolás Bru, fue el encargado de coordinar la propuesta estética de la cantante.

El look de Shakira consistió en un body amarillo con falda blanca (AP Photo/Ricardo Mazalan) Ricardo Mazalan - AP

Burna Boy cantó junto a Shakira en el evento inaugural. El artista nigeriano de alcance internacional y uno de los más oídos dentro del continente africano acompañó a la barranquillera con el himno de la Copa del Mundo 2026. Su look consistió en un conjunto de saco gris claro con pantalón oversize y camiseta blanca.

Shakira junto a Burna Boy en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 (Fuente: Captura de pantalla)

Antes de Shakira, Maná abrió la ceremonia y lo siguió el solista venezolano Danny Ocean. Tras la performance del reguetonero, apareció Belinda de la mano de Los Ángeles Azules.

Burna Boy utilizó un atuendo urbano para la ceremonia inaugural del Mundial 2026 X (@1BENNY7G)

La letra de la canción completa de Dai Dai

Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh (oh-eh) Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh

You knew from the day, you were born That here in this place you belong You’ve been this brave all along What broke you once made you strong (strong)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go (ow)

Come follow your desire Where there’s a will, there’s a way You are the owner of that fire No one can take it away

Sweat and blood to write your story That is how you paved the way You’re about to reach the glory Only one step away

All the highs and lows All the tears and the pain You been there through it all, been through it all Just do it again

Now you got to believe (I believe) ‘Cause you know what it takes To be living my dream At the top of your game Feel it, got everything you need it Now bring it like you mean it Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales Juega como tú sabes Como tú sabe’

Energy is contagious (you know) And it never fails us (no, no) No one’s getting tired (I know) ‘Cause you got that fire (ayo) Dream a little higher Let’s go, let’s go, let’s go Ayo Ayo

We’ve taken all that our hearts can hold We can’t hold on to the past no more (mm) From the dirt and the tears, we make gold We are more than flesh and bones

All the highs and lows (highs and lows) All the tears and the pain You been there through it all, been through it all Just do it again

Now you got to believe (I believe) ‘Cause you know what it takes To be living my dream At the top of your game Feel it, got everything you need it Now bring it like you mean it Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales Juega como tú sabes Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká, Messi, Mbappé, Salah.

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan Korea, Netherlands.

Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh

Knew from the day you were born Here in this place you belong You’ve been this brave all along What broke you once made you strong (ow)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go