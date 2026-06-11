El look de Shakira en la fiesta inaugural del Mundial 2026: qué se puso y cómo fue la performance completa
La artista colombiana dio la bienvenida a la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Azteca; cómo fue su desempeño en el show y qué repercusión tuvo
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Shakira deslumbró en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México este jueves ante la presencia de 87.000 espectadores en las tribunas y otros cientos de miles que lo vieron por televisión. La cantante colombiana entonó el himno oficial que representa a esta Copa del Mundo de la FIFA: “Dai Dai”.
La barranquillera desplegó diferentes coreografías con vestimenta tradicional y alusiva a los colores identitarios de los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.
Además de Shakira, en el centro del campo de juego estuvieron Danny Ocean, Belinda, Alejandro Fernández, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules. Cada artista brilló por sí mismo, pero la colombina se convirtió indiscutiblemente en la protagonista de la tarde.
Qué look usó Shakira en la inauguración del Mundial 2026
Shakira usó un body amarillo con minifalda blanca y flecos lilas. Además, utilizó el pelo suelto y lentes de sol. En cuanto al calzado, eligió un par de zapatillas blancas en composé con el resto del outfit de estilo urbano. Su estilista de confianza, Nicolás Bru, fue el encargado de coordinar la propuesta estética de la cantante.
Burna Boy cantó junto a Shakira en el evento inaugural. El artista nigeriano de alcance internacional y uno de los más oídos dentro del continente africano acompañó a la barranquillera con el himno de la Copa del Mundo 2026. Su look consistió en un conjunto de saco gris claro con pantalón oversize y camiseta blanca.
Antes de Shakira, Maná abrió la ceremonia y lo siguió el solista venezolano Danny Ocean. Tras la performance del reguetonero, apareció Belinda de la mano de Los Ángeles Azules.
La letra de la canción completa de Dai Dai
Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh (oh-eh) Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh
You knew from the day, you were born That here in this place you belong You’ve been this brave all along What broke you once made you strong (strong)
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go (ow)
Come follow your desire Where there’s a will, there’s a way You are the owner of that fire No one can take it away
Sweat and blood to write your story That is how you paved the way You’re about to reach the glory Only one step away
All the highs and lows All the tears and the pain You been there through it all, been through it all Just do it again
Now you got to believe (I believe) ‘Cause you know what it takes To be living my dream At the top of your game Feel it, got everything you need it Now bring it like you mean it Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales Juega como tú sabes Como tú sabe’
Energy is contagious (you know) And it never fails us (no, no) No one’s getting tired (I know) ‘Cause you got that fire (ayo) Dream a little higher Let’s go, let’s go, let’s go Ayo Ayo
We’ve taken all that our hearts can hold We can’t hold on to the past no more (mm) From the dirt and the tears, we make gold We are more than flesh and bones
All the highs and lows (highs and lows) All the tears and the pain You been there through it all, been through it all Just do it again
Now you got to believe (I believe) ‘Cause you know what it takes To be living my dream At the top of your game Feel it, got everything you need it Now bring it like you mean it Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales Juega como tú sabes Como tú sabe’
Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká, Messi, Mbappé, Salah.
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan Korea, Netherlands.
Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh
Knew from the day you were born Here in this place you belong You’ve been this brave all along What broke you once made you strong (ow)
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
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