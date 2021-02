Alto voltaje: las series de Netflix con mayor cantidad de escenas eróticas

Netflix ofrece películas, documentales y series para todas las edades y todos los gustos. Tanto es así, que el coloso del streaming no se priva de incluir en su catálogo títulos que están destinados al público adulto y, dentro de su programación, se pueden ver contenidos con escenas de alto contenido sexual o erótico.

En este sentido, el diario británico The Sun hizo una particular lista en la que rankeó a las series de la plataforma en función de su cantidad de escenas de alto voltaje. El resultado final arrojó que la producción con más secuencias eróticas es Orange is the New Black, con 44 escenas no aptas para menores en sus 91 episodios.

Orange is the New Black es la serie de Netflix que más escenas de sexo tiene: son unas 44 en todas sus temporadas IMDB

The Naked Director, en tanto, es la serie del universo Netflix con menos momentos eróticos, aunque el número es engañoso ya que, si bien registra 16 escenas de este tipo, en proporción resulta un número alto: se trata de una entrega con solo ocho capítulos.

A continuación, la lista, tal como la diseñó el medio británico.

Orange is the New Black

Con 91 episodios divididos en siete temporadas, no es de extrañar que esta comedia carcelaria protagonizada por Taylor Schilling en el papel de la presidiaria Piper Chapman sea la que más escenas fogosas presenta.

Orange Is The New Black Temporada Final - Fuente: Netflix

Algunos de sus candentes pasajes incluyen encuentros en la biblioteca de la prisión o la caracterización de uno de los personajes que “colecciona orgasmos”.

Oscuro deseo

Con 37 escenas de sexo, la serie mexicana está en segundo lugar, aunque están todas comprimidas en una sola temporada de 19 episodios.

Trailer de "Oscuro deseo"

La trama protagonizada por la profesora de Derecho Alma Solares -la actriz Maité Perroni- incluye tantos momentos sexuales que, quizás por eso, se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix en el Reino Unido.

Valeria

Tráiler de "Valeria" - Fuente: Netflix

El medio británico califica a esta serie como un show sex-plosivo , ya que, en tan solo 9 episodios de su primera temporada, contiene unas 34 escenas picantes. También un producto en el idioma de Cervantes -la producciones española-, Valeria narra las historias más hot de la vida de la protagonista -interpretada por Diana Gómez-, en crisis con su marido y de sus amigas.

Sense 8

La serie de ciencia ficción de gran presupuesto creada por las hermanas Wachowsky (responsables de Matrix) recopila unos 34 encuentros intensos en sus dos temporadas.

Trailer de Sense 8 2da temporada

Cancelada en 2018, se destacó por algunas escenas innovadoras a la hora de jugar con la sensualidad, como por ejemplo una orgía intercontinental psíquica producida entre varios personajes en los primeros episodios.

Las del hockey

La serie de origen catalán que cuenta las peripecias de un grupo de jugadores de hockey sobre patines incluye 31 escenas sexuales en sus dos temporadas. En el primer episodio, ya el espectador puede encontrarse con dos de los personajes manteniendo intimidad en un estrecho baño.

Trailer de "Las del hockey"

Easy

22 escenas sexuales en 25 episodios muestra esta serie cuya acción transcurre en Chicago, Estados Unidos, y cuenta las experiencias eróticas de matrimonios abiertos, por lo que el sexo es un activo central en el desarrollo de esta producción.

Trailer de "Easy"

Black Mirror

Un clásico de Netflix y un referente de las fantasías distópicas que tampoco le escapa al sexo. En sus cinco temporadas, The Sun registró unas 17 escenas de sexo. Algunas incluso son perturbadoras.

Trailer de Black Mirror 5 - Fuente: YouTube

En el primer episodio de la serie, sin ir más lejos, el primer ministro de Inglaterra debe mantener relaciones con un cerdo por televisión para así salvar la vida de un miembro de la familia real que ha sido secuestrado.

Love

Trailer de "Love"

Con ese título, esta comedia romántica de Judd Apatow promete ciertamente escenas eróticas, y las hay. En sus tres temporadas, incluye unos 17 momentos de alta temperatura sexual, aunque algunos de ellos pensados con verdadero sentido del humor.

The Naked Director

Trailer de "The Naked Director"

Al basarse en la vida real de un director de cine para adultos, es difícil imaginar que esta serie de Netflix de origen japonés no tenga una buena cantidad de escenas sexuales. Es así que la historia de Toru Muranishi (Takayuki Yamada) compila, en tan solo 8 episodios, unas 16 tomas donde el sexo es el protagonista.

LA NACION