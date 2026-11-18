En las últimas horas se conoció la noticia de la internación de Mariano Chihade. El productor, esposo de Mariana Fabbiani, se encuentra en el Instituto Fleni de Belgrano desde el martes 17 de noviembre y será intervenido quirúrgicamente.

Desde el centro de salud compartieron un parte médico donde detallaron: “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”.

El comunicado difundido por el Instituto Fleni

Asimismo, detallaron: “Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes. El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”. El comunicado lleva la firma de Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni Belgrano.

Mariano Chihade está casado con Mariana Fabbiani y tienen dos hijos https://www.linkedin.com/in/mariano-chihade-83777924a/

El parte médico fue compartido por la cuenta de Instagram de la productora Mandarina, la cual fundó en 2005. Hace pocas semanas, Chihade fue noticia cuando se conoció que el Grupo Octubre —compañía dirigida por Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal— había adquirido el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, que entre otros programas produce LAM, SQP y El diario de Mariana, ciclos que se emiten por América TV. La operación incluyó también al canal de streaming Bondi.

“La venta me genera una mezcla de emociones. Mandarina tiene 21 años de historia como productora argentina, atravesando todas las vicisitudes del país, una pandemia y muchos desafíos. El orgullo de venderla es enorme porque de algún modo valida todo el trabajo que hicimos durante estos años”, le dijo Chihade a LA NACION.

Mariano Chihade junto a su esposa, la conductora Mariana Fabbiani Gerardo Viercovich

Mariano Chihade comenzó su carrera en 1995 en Promofilm, donde participó de los programas Causa común, Sorpresa y media, Agrandadytos y Expedición Robinson. Más tarde trabajó en Endemol Argentina y fue gerente de Programación de América TV.

Conoció a Mariana Fabbiani cuando ella conducía RSM y él trabajaba en el área de programación. Se casaron en 2010 y tienen dos hijos: Matilda (15) y Máximo (9).

Chihade y Fabbiani tienen dos hijos en común: Matilda y Máximo Instagram/@marianafabbiani

Aunque mantienen un bajo perfil como pareja del medio, en una ocasión, la conductora se refirió al vínculo laboral que comparten: “Me encanta trabajar con Mariano. Es un gran productor, un gran socio, una persona que siempre va para adelante, súper trabajador y tenemos una energía muy parecida. Los dos somos apasionados de lo que hacemos”.