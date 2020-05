El actor trabajó ocho meses grabando un papel protagónico en la serie española. Una vez terminada la filmación, la producción le comunicó que su personaje sería reemplazado por otro. Hoy, instalado una vez más en España, Alfonso analiza su futuro Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Netflix estrenó el viernes Valeria , la versión audiovisual de una saga literaria que fue best-seller en España. El año pasado, el actor argentino Benjamín Alfonso se instaló en Madrid durante unos ocho meses para grabar la serie completa como uno de los protagonistas masculinos. Sin embargo, un desajuste creativo lo dejó afuera del proyecto. Su personaje fue reemplazado por el español Maxi Iglesias.

El presente de Benjamín Alfonso

Con la serie ya estrenada y el misterio de los actores revelado, LA NACIÓN habló con Benjamín Alfonso sobre el tema: "Nosotros hacemos planes y ponemos todo pero después lo que pasa nos excede ", reflexionó. Consultado por su presente, el actor contó que se encuentra en España: " Ahora estoy armando una productora, escribiendo y preparando castings" .

No es algo que suceda de manera habitual en las producciones audiovisuales: no se suele prescindir de los actores seleccionados cuando, no solo se ha grabado la mayoría de las escenas de la serie , sino cuando también los nombres del elenco ya son públicos.

Es lo que le pasó a Benjamín Alfonso. En octubre de 2019, la producción de Valeria decidió desvincular al actor para reemplazarlo por Maxi Iglesias , reconocido por su papel en Velvet y también por su participación en la telenovela argentina Separadas.

El actor de 35 años interpretaba al personaje de Víctor, un arquitecto atractivo, inteligente y encantador por el que Valeria queda inmersa en un triángulo amoroso junto con Adrián, su marido. Mientras la protagonista atraviesa una crisis existencial, Víctor parece representar todo lo que ella busca.

" Hubo un problema del lado creativo . Creo que una vez que vieron el resultado final se dieron cuenta de que querían ir por otro lado con mi personaje", contó Alfonso a la revista ¡Hola! en una nota publicada el pasado enero . El actor, que además es diseñador industrial y amante del surf, se hizo famoso por su personaje en el programa Señales en 2013. En 2015, alcanzó mayor popularidad por su participación en Historia de un clan , mientras que en 2016 formó parte del elenco de Educando a Nina .

"Tenía muchas expectativas en el proyecto. Fue casi un año de entrega y terminó mal. Fue duro. Igual uno aprende que en la vida pasa lo que tiene que pasa y que lo único que podés hacer es disfrutar cuando toca. El tema es que un mal trago como este te hace revisar todo", dijo el actor en la entrevista con la revista ¡Hola!

El galán español

En una reciente entrevista -mayo 2020- para Esquire España, Maxi Iglesias habló sobre la cuestión del reemplazo y dijo: "Nunca me he visto en la situación, por suerte, pero entiendo que debe haber sido una decisión complicada tanto para quien la recibe como para quien la da . Me consta porque lo hablé con los productores".

Al ser consultado en la entrevista sobre su reconocimiento en nuestro país, Iglesias aseguró estar "alucinado" con los argentinos: "No he estado casi nada de tiempo allí y me sorprende el cariño que he recibido".