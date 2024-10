La emotiva carta de despedida de Niall Horan para Liam Payne: “Absolutamente devastado”

Escuchar

La muerte del exintegrante de One Direction, Liam Payne, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. El músico de 31 años murió el miércoles 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel de Palermo, en el cual se hospedaba. La autopsia reveló que falleció por “politraumatismo, hemorragia interna y externa”. Además de hacer un posteo en conjunto a través de las redes sociales, los excompañeros del músico se pronunciaron individualmente en sus perfiles de Instagram con emotivos mensajes de despedida. El primero fue Louis Tomlinson, luego siguió Zayn Malik y después Harry Styles.

El único que no lo había hecho de forma individual hasta ahora fue Niall Horan, el último One Direction que vio con vida a Payne. Pero, este viernes hizo un posteo en su cuenta de Instagram para despedir a su “hermano” y recordó cómo fue el último encuentro que tuvieron juntos en Buenos Aires. “No sabía que después de despedirme y abrazarlo esa noche, le diría adiós para siempre”, expresó.

Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson, los One Direction (Foto: Instagram @onedirection)

El artista británico aterrizó en la Argentina a principios de octubre para asistir al show de su amigo Niall Horan, quien se presentó en el Movistar Arena. Estuvo en uno de los palcos VIP, interactuó con los fans y cantó las canciones de su excompañero de grupo. Tras el concierto, Liam decidió quedarse en Buenos Aires junto a su novia, Kate Cassidy quien a principios de esta semana regresó a los Estados Unidos, antes de la muerte de su pareja. Payne falleció el miércoles tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica al 6000, en Palermo.

Este viernes, Niall Horan compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje de despedida para Liam que conmovió profundamente a los fans del grupo. “Estoy absolutamente devastado por la muerte de mi increíble amigo, Liam. Simplemente, no parece real”, fue lo primero que escribió el intérprete de “Must Be Love”.

La conmovedora carta de despedida de Niall Horan para Liam Payne (Foto: Instagram @niallhoran)

“Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante en cada habitación y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros”, continuó. “Todas las risas que tuvimos a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, siguen llegando a nuestros sueños más locos juntos, y atesoraré cada momento que tuvimos por siempre. El vínculo y la amistad que teníamos no sucede a menudo en la vida”, agregó.

En esa misma línea, Horan sostuvo: “Me siento muy afortunado de haberlo visto recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme y abrazarlo esa noche, le estaría diciendo adiós para siempre. Es desgarrador”. A su vez, le extendió su “amor y condolencias” a Geoff, el padre de Liam, a su madre Karen, a sus hermanas Ruth, Nicola y a Bear, el hijo de siete años que tuvo su colega con Cheryl Ann Tweedy. “Gracias por todo, Payno. Te quiero, hermano”, sentenció Niall y agregó una foto que data de hace varios años, donde se los ve muy compinches y sonrientes.

Niall Horan se despidió de su amigo Liam Payne con un conmovedor posteo en redes sociales (Foto: Instagram @niallhoran)

Sus fanáticos, en tanto, no dudaron en acercarle todo su apoyo y cariño. “Lo siento mucho, Niall. Él estará por siempre en nuestros corazones y recuerdos. Te mando todo mi amor”; “Mi corazón está hecho pedazos, te amamos” y “No puedo parar de llorar. Lo siento mucho Niall, te mando mucho amor y abrazos”, comentaron algunos.

One Direction, el grupo integrado por Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, nació en 2010 a partir del reality show británico The X Factor. Los jóvenes cantantes se convirtieron en estrellas de la música con fanáticos en todo el mundo.

En 2015 Malik abandonó el quinteto y finalmente la banda se separó un año después. Más allá de eso, y aunque cada uno tuvo proyectos por separado, algunos de los hits que sacaron juntos, como “Story of My Life”, “What Makes You Beautiful” y “Night Changes”, resuenan hasta la actualidad.

