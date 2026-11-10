Qué se sabe de la muerte de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras

Marcos Camino fue encontrado sin vida a los 76 años, apenas meses después de dar un paso al costado de Los Palmeras. Según el parte policial, se investiga si el músico se suicidó en su propio estudio de grabación ubicado en el barrio Candioti Norte de la Ciudad de Santa Fe.

La muerte de Marcos Camino genera una profunda tristeza en el ámbito de la música popular argentina. El operativo desplegado en la zona contó con la presencia de diversos móviles policiales y efectivos de la Policía Científica. El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas para facilitar las tareas de los investigadores. Sus familiares llegaron al lugar tras conocer la noticia, mientras la comunidad expresaba su consternación por la partida de quien fuera un símbolo de la cumbia santafesina.

Cacho Deicas y Marcos Camino fueron los dos integrantes más icónicos de Los Palmeras Instagram

La agrupación difundió un comunicado oficial en el que expresó su sentir y pidió respeto para la familia del artista: “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.

Camino estuvo en Los Palmeras entre diciembre de 1972 y febrero de 2026 Instagram (@lospalmerasoficial)

Por otro lado, hicieron un pedido de respeto por la pérdida. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento”, concluyeron en el comunicado.

Los Palmeras confirmaron el fallecimiento de Marcos Camino y pidieron respeto por el momento Captura Instagram (@lospalmerasoficial)

Camino se incorporó al conjunto el 9 de diciembre de 1972, cuando la banda todavía utilizaba el nombre Sexteto Palmeras. A partir de esa fecha, el músico asumió el liderazgo operativo y musical de la formación. Junto a Rubén “Cacho” Deicas, consolidó un estilo propio que alcanzó éxito a nivel nacional e internacional. Su trabajo al frente del acordeón marcó la identidad del grupo y permitió la creación de clásicos como “El Bombón Asesino”, “La Suavecita” y “Soy Sabalero”. Esta última canción se convirtió en un emblema para los hinchas del Club Atlético Colón, especialmente tras la presentación del grupo en la final de la Copa Sudamericana de 2019.

Camino siempre llevó con él la pasión por el acordeón Instagram (@lospalmerasoficial)

La trayectoria del músico registró un cambio importante durante los últimos meses, ya que en febrero de 2026, Marcos anunció su retiro definitivo de los escenarios. En un video publicado en las redes sociales de la banda, el acordeonista explicó que su decisión respondía a cuestiones de edad y de salud. El músico manifestó su deseo de pasar más tiempo junto a su esposa y disfrutar de una vida familiar tranquila tras más de cinco décadas de actividad profesional. Este retiro ocurrió un año después de la desvinculación de Cacho Deicas, quien dejó el grupo en 2025 debido a marcadas diferencias internas y conflictos por la propiedad de la marca comercial Los Palmeras.

El éxito de Los Palmeras los acercó mucho al deporte y sus principales figuras, como el caso de Lionel Messi instagram.com/lospalmerasoficial

Los informes periodísticos señalaron que la relación entre los líderes del grupo sufrió un desgaste irreparable que terminó en los tribunales. Este conflicto afectó profundamente a Marcos Camino, quien llegó a mencionar “un principio de depresión” ante el distanciamiento con su excompañero, en diálogo con Se siente Argentina (Televisión Pública).

Marcos Camino reveló que tuvo “un principio de depresión” por la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras

A pesar de los problemas legales y la fractura de la sociedad, la agrupación mantuvo su actividad con una formación renovada que incluyó a Marcos Camino Jr. como sucesor en la dirección. Los Palmeras continuaron con sus presentaciones pactadas y el lanzamiento de nuevo material durante este 2026.

Marcos Camino dejó a su hijo homónimo en Los Palmeras, quien deberá llenar un espacio muy importante Instagram (@marcoscaminook)

La figura de Marcos Camino trascendió las fronteras de Santa Fe gracias a su capacidad para gestionar el crecimiento de la cumbia tradicional. Bajo su dirección, el grupo participó en festivales masivos, escenarios teatrales y colaboraciones con artistas de géneros diversos. Su partida deja un vacío en la música popular, donde su acordeón definió el sonido de la cumbia durante más de 50 años de historia ininterrumpida.