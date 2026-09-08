La conductora televisiva Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, debido a un cuadro de bronquitis y ante la inquietud de qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand este 8 de septiembre es importante destacar que la diva pudo descansar durante la noche, y continúa sin fiebre.

Mirtha Legrand atraviesa un cuadro médico respiratorio bronquial StoryLab

Dado que Legrand, de 99 años, ingresó ayer al centro médico, es preciso conocer el estado general de la paciente.

Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand este 8 de septiembre

Ayer, la diva de 99 años se encontraba de buen ánimo, incluso se mantuvo al día con sus conocidos hablando por teléfono. Esta mañana, LA NACION pudo saber que la conductora de 99 años pasó la noche bien, sin sobresaltos y que pudo descansar. Además, sigue sin fiebre.

Por otro lado, la periodista Mercedes Ninci compartió en el programa La mañana con Moria el informe de la tomografía que le realizaron y contó que los médicos que la tratan le aseguraron que la diva se encuentra “mucho mejor” y “de seguir así, mañana le darían el alta”.

Luego de confirmar que Legrand sigue en una habitación común, Ninci habló del resultado de la tomografía que realizaron. “Lo que dice es que tiene un hematoma de 14 milímetros, pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad, son secuelas de cualquier proceso viral y que no tiene ninguna otra cosa que represente preocupación”.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

Como suele ocurrir con las personalidades popularmente conocidas, cuyos nombres acaparan al atención de los medios de comunicación y el público en general, es relevante destacar la información oficial vigente, que es la difundida por el sanatorio mediante el último parte médico.

“La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro médico respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, indica el comunicado.

Este diagnóstico específico informa al público sobre la situación puntual de Legrand, y su estado de salud actual.

A su vez, el centro médico anticipó que hoy, martes 8 de septiembre, no habrá nueva información y sí está pautado un próximo informe para el día miércoles. “De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, concluyeron.

El mismo centro de salud aclaró que la paciente ocupa una habitación común, por lo que su condición no reviste equipamiento especial durante la estadía.

Mirtha Legrand está internada en habitación común captura de video

Cuáles son los antecedentes recientes de salud de Mirtha Legrand

En abril de este año, la diva también tuvo que ausentarse de su ciclo por tres semanas, debido a que se encontraba atravesando un fuerte cuadro gripal. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", escribió Legrand en ese momento, en su cuenta de X.

A pesar de sus 99 años, sus ausencias en la televisión por cuestiones de salud son escasas. La última vez que Mirtha Legrand se sometió a una cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos “de última generación” en el Sanatorio Mater Dei.