Qué veo en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 12 y 13 de septiembre

Comienza un nuevo fin de semana y muchos esperan ansiosos estos días de relax para quedarse en la cama o en el sillón y ver esa serie o película que dejaron en pausa. Si sos de los que quieren comenzar algo nuevo y no sabés qué, a continuación te contamos cuál es el ranking de las producciones más elegidas de Netflix.

El gigante del streaming ya tiene preparada la lista de los contenidos más vistos por los suscriptores de Argentina. Prepará un buen balde de pochoclos y cancelá todos los planes porque no vas a querer salir de tu casa.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. El club gastronómico (2026)

Suspenso/Drama. Cuando Karen se muda a Bergen con su familia, la reciben con los brazos abiertos en el club gastronómico un seductor grupo de amigos entregado a una vida de lujo y excesos. Pero todo cambia cuando una de sus lujosas villas arde en llamas y Evert, uno de sus amigos, muere. Su mujer y sus hijos se salvan por los pelos. Karen pronto descubre que esa estrecha amistad se sostiene sobre mentiras. Todos tienen algo que ocultar y nada es lo que parece. Decidida a descubrir la verdad, inicia una búsqueda que podría salirle muy cara. Duración: siete episodios. Ver El club gastronómico.

El club gastronómico, tráiler

2. Los caballeros, segunda temporada (2026)

Acción/Comedia. La segunda temporada muestra a Eddie Horniman completamente transformado, dejando atrás sus dudas para liderar con firmeza y expandir el imperio criminal junto a Susie Glass. Duración: ocho episodios. Ver Los caballeros, segunda temporada.

Los Caballeros temporada 2, tráiler

3. Mal de amores (2026)

Romance/Drama. En plena Revolución Mexicana, Emilia Sauri desafía las convenciones sociales para cumplir su sueño de ejercer la medicina y encontrar el amor, su lugar y la libertad. Emilia estará además entre dos hombres: Daniel Cuenca, un aventurero y revolucionario que forma parte de sus recuerdos de infancia, y Antonio Zavalza, un médico que apuesta por la paz en medio del contexto de guerra. Duración: siete episodios. Ver Mar de amores.

Mal de amores, tráiler

4. Moria (2026)

Biográfico/Drama. Distintas etapas de la vida —pasado, presente e incluso futuro— de la legendaria vedette argentina Moria Casán, en donde se muestra cómo se construyó su figura como ícono cultural. Duración: ocho episodios. Ver Moria.

Moria, tráiler

5. Fauda, quinta temporada (2026)

Drama/Acción. La nueva entrega de la serie está marcada por el impacto de los atentados perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. La realidad obligó a los creadores a descartar los guiones previos para centrar la narrativa en el trauma real, la pérdida y las secuelas emocionales de este suceso. Duración: diez episodios. Ver Fauda, quinta temporada.

Fauda, temporada 5, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Gandhari (2026)

Acción/Drama. Cuando una madre pierde la vista y a su hija en un secuestro, decide tomar cartas en el asunto para dar caza a los responsables. Duración: 1 h 56 min. Ver Gandhari.

Gandhari, tráiler

2. Susurran tu nombre (2026)

Thriller psicológico/Secuestros. Tras la desaparición de su hijo, un viudo pide ayuda a su distanciado padre, un inspector de policía jubilado que encarceló años atrás a “The Whisper Man”, un asesino en serie infanticida relacionado con el caso. Duración: 1 h 53 min. Ver Susurran tu nombre.

Susurran tu nombre, tráiler

3. ¿Por qué me casé entonces? (2026)

Comedia/Romance. A Jasmine le encanta Wesley y se acerca su boda, pero su estricto padre y otras personas se oponen, lo que lleva a las parejas de su entorno a cuestionarse sus propios matrimonios “perfectos”. Duración: 1 h 51 min. Ver ¿Por qué me casé entonces?

¿Por qué me casé entonces?, tráiler

4. Una mujer sin pasado (2026)

Drama/Suspenso. Tras descubrir que tiene familia y un imperio naviero, una mujer con amnesia vuelve a su pasado acomodado y aparentemente perfecto para entender por qué lo abandonó. Duración: 1 h 58 min. Ver Una mujer sin pasado.

Una mujer sin pasado, tráiler

5. The Alto Knights: mafia y poder (2024)

Suspenso/Crimen. La historia de Frank Costello y Vito Genovese, dos de los jefes criminales más conocidos de Nueva York, y cómo sus propios caminos hacia el poder los llevaron a un enfrentamiento mortal. Duración: 2 h 3 min. Ver The Alto Knights: mafia y poder.