Se estrenó el documental Fito Páez, el mundo cabe en una canción: otras cuatro producciones sobre músicos para ver en Netflix

Netflix acaba de sumar a su catálogo Fito Páez, el mundo cabe en una canción, una producción que propone acercarse a una de las figuras más consagradas del rock argentino. A lo largo de dos horas, el artista habla sobre la música, el amor y los acontecimientos que marcaron su vida.

La historia parte del presente creativo de Rodolfo “Fito” Páez y de la grabación de su álbum Novela en los históricos estudios Abbey Road, en Londres. Desde allí, el relato acompaña al rosarino por diferentes ciudades mientras celebra los aniversarios de discos como Del 63, Circo Beat y El amor después del amor.

Con motivo de su estreno, te dejamos otras producciones disponibles en Netflix para seguir recorriendo historias vinculadas con grandes músicos y momentos que cambiaron la industria.

1. Rompan todo: La historia del rock en América Latina

Para quienes quieran continuar explorando el rock latinoamericano después del documental de Fito Páez, Rompan todo: La historia del rock en América Latina es una de las propuestas más completas.

Creada por Nicolás Entel y dirigida por Picky Talarico, la miniserie recorre la evolución del género en la región desde sus orígenes, durante la década del 50, hasta convertirse en una expresión artística estrechamente relacionada con los cambios culturales, políticos y sociales de América Latina.

Rompan Todo - Tráiler

A lo largo de seis episodios de aproximadamente una hora, aparecen testimonios y material relacionado con algunos de los grandes protagonistas de la música en español.

2. Mon Laferte, te amo

Otra alternativa es Mon Laferte, te amo, un documental que aborda el costado más personal de la cantante chilena. Dirigida por Camila Grandi y Joanna Reposi Garibaldi, la película acompaña a Norma Monserrat Bustamante Laferte durante una exigente gira internacional mientras atraviesa simultáneamente uno de los mayores cambios de su vida: su primer embarazo.

Mon Laferte, te amo - Tráiler Oficial Netflix

La producción también retrocede en el tiempo para reconstruir aspectos de su infancia y las experiencias personales que terminaron influyendo tanto en su identidad como en sus canciones. Tiene una duración de 1 hora y 17 minutos.

3. La gran noche del pop

La gran noche del pop es un documental estrenado en 2024 dirigido por Bao Nguyen que reconstruye la extraordinaria grabación de la canción “We Are the World”. La producción vuelve a 1985, cuando decenas de reconocidos músicos se reunieron para registrar la obra benéfica escrita por Michael Jackson y Lionel Richie.

La gran noche del pop - Tráiler Netflix

Con una duración de 1 hora y 36 minutos, resulta una alternativa atractiva para conocer la historia detrás de una de las colaboraciones musicales más famosas del siglo XX.

4. ReMastered: Who Shot the Sheriff?

ReMastered: Who Shot the Sheriff? es una producción de 2018 dirigida por Kief Davidson que investiga uno de los episodios más inquietantes de la vida de Bob Marley. El documental se concentra en el intento de asesinato que sufrió el músico jamaiquino en 1976, cuando hombres armados ingresaron a su vivienda pocos días antes de un importante concierto.

ReMastered Who Shot The Sheriff ? - Tráiler oficial

A partir de ese episodio, la producción analiza el contexto político y social que atravesaba Jamaica y busca reconstruir los posibles motivos detrás del ataque. Su duración es de apenas 57 minutos.