Qué veo en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 4 y 5 de julio

Las bajas temperaturas azotan a gran parte del país y, si bien algunos esperan el fin de semana para salir de casa, dar un paseo o visitar algún rincón desconocido, la mayoría prefiere quedarse en la comodidad y la calidez del hogar para sumergirse en el mejor contenido de Netflix.

En ese sentido es que el gigante del streaming dejó listo, como cada viernes, el ranking de las producciones más vistas por los suscriptores de Argentina para que disfrutes durante este sábado 4 y domingo 5 de julio.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Te encontraré (2026)

Drama/Thriller. Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad. Duración: ocho episodios. Ver Te encontraré.

Te encontraré, tráiler

2. Mi otra yo, temporada 3 (2026)

Drama/Romance. Esta entrega se centra en sus nuevas etapas personales, mientras confrontan traumas familiares, dilemas y relaciones sentimentales en el pueblo costero de Ayvalık. Las protagonistas buscan un nuevo comienzo y sanar de sus miedos, lidiando con decisiones trascendentales que lo cambian todo. Duración: ocho episodios. Ver Mi otra yo, temporada 3.

Mi otra yo, temporada 3, tráiler

3. El polígamo (2026)

Drama/Romance. Joyce, muy popular en las redes sociales, parece el ejemplo ideal de la felicidad conyugal... hasta que las conquistas de su marido infiel desencadenan una gran crisis. Duración: 22 episodios. Ver El polígamo.

El polígamo, tráiler

4. Love is Blind Argentina, segunda temporada (2026)

Reality/Romance. Un grupo de solteros intenta enamorarse y comprometerse sin verse físicamente, comunicándose únicamente a través de unas cabinas. Las parejas que logran un vínculo se comprometen, se conocen en persona y conviven antes de decidir si realmente se casan en el altar. Duración: dos temporadas. Ver Love is Blind, segunda temporada.

Love is Blind Argentina 2, tráiler

5. Avatar: la leyenda de Aang (2024)

Aventura/Acción. Un chico de 12 años y sus amigos deben usar sus poderes para salvar al mundo del maléfico Señor del Fuego y traer paz para las tres naciones. Duración: dos temporadas. Ver Avatar: la leyenda de Aang.

Avatar: La Leyenda de Aang, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Contrarreloj (2023)

Acción/Suspenso. Matt, un empresario estadounidense que reside en Berlín lleva a sus dos hijos en auto cuando, de improvisto, recibe una llamada. Un desconocido le informa de que hay una bomba en el vehículo y la hará estallar si no sigue sus indicaciones. Duración: 1 h 31 min. Ver Contrarreloj.

Contrarreloj , tráiler

2. Enola Holmes 3 (2026)

Intriga/Comedia. La detective Enola Holmes viaja a Malta para casarse, donde sus aspiraciones personales se entremezclan con su caso más complejo y peligroso hasta la fecha: el secuestro de su hermano Sherlock el día de la ceremonia. Duración: 1 h 48 min. Ver Enola Holmes 3.

Trailer Enola Holmes 3

3. Un paraíso peligroso (2022)

Acción/Suspenso. Ryan Swan se adentra en el mundo del crimen hawaiano para vengarse del jefe de la mafia que asesinó a su padre. Duración: 1 h 32 min. Ver Un paraíso peligroso.

Un paraíso peligroso, tráiler

4. Mensajes de voz para Isabelle (2026)

Romance/Comedia. Los mensajes de voz que una joven le envía a su hermana fallecida terminan llegando a manos de un desconocido, quien comienza a enamorarse de ella a pesar de la distancia. Duración: 1 h 58 min. Ver Mensajes de voz para Isabelle.

Mensajes de voz para Isabelle, tráiler

5. Sin refugio (2024)

Acción/Suspenso. Un francotirador profesional está atrapado en un ático de cristal y debe encontrar la manera de sobrevivir y escapar. Duración: 1 h 30 min. Ver Sin refugio.