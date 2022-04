“¿Querés mi sangre?”: el audio del escándalo que sorprendió a todos en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

En las últimas jornadas del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, los letrados que representan a la actriz expusieron una serie de audios y videos en el marco de su interrogatorio al actor. Durante varios días, entre las preguntas que hicieron en referencia a su adicción al alcohol y las drogas, los abogados reprodujeron material audiovisual que la propia Heard filmó en la intimidad de la pareja y le pidieron a Depp una explicación frente a lo reproducido. Sin embargo, hubo uno que destacó por sobre los demás en el cual se escucha al actor pidiéndole a Amber que lo cortara.

Si bien el fragmento dura casi seis minutos, difícil es comprender todo lo que se dice. Evidentemente, la grabación se hizo en secreto y procurando que él no se percatara de la presencia del dispositivo. El audio evidencia un pequeño ida y vuelta donde el actor amaga con cortarse la piel con un cuchillo e incluso le pide a Heard que ella lo hiciera porque “su sangre era lo único que ella no tenía”. Desesperada, la actriz le ruega en reiteradas veces que no se lastimara. “Yo sé que duele, nunca te haría algo así. Por favor, no lo hagas, soltá el cuchillo”, expresaba ella.

Además de ese audio, y antes de darle la palabra a Depp, el tribunal escuchó una conversación telefónica entre ambos donde Amber lo desafía a él a afirmar que ella lo había golpeado. “Decile al mundo que Johnny Depp, un hombre, es víctima de violencia doméstica y fijate cuántas personas te creen o están de tu lado”, arremetió la actriz.

El audio que sorprendió a todos en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Una vez que ese material fue reproducido, dejaron que el protagonista de la saga Piratas del Caribe pudiera responder a todo lo que había escuchado. “Estaba bastante confundido”, comenzó a relatar el actor además de confirmar que ese audio se grabó luego de que ella lo convocara a verse tras publicarse los artículos donde afirmaban que él ejercía maltrato sobre ella. “Me encontré con ella con la esperanza de que se retractara de esas mentiras con las que había alimentado al mundo. De ninguna manera ella estaba dispuesta a hacer eso, no podía entender por qué estaba ahí”, continuó.

El actor Johnny Depp testifica durante el juicio en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia Evelyn Hockstein - Reuters Pool

“Me habían sacado todo. Mis hijos no podían escapar del hecho de que todo se había hundido”, añadió. Los abogados frenaron su respuesta y le consultaron por qué había intentado lastimarse, a lo que el actor respondió: “Pensé que la señorita Heard me había llevado a San Francisco, claramente, bajo falsas pretensiones. No sabía qué buscaba. Tenía un cuchillo en mi bolsillo, lo saqué y le dije: ‘Acá, cortame. Esto es lo que vos querés hacer. Me sacaste todo ¿Querés mi sangre? Tomala’. Ella decía que no y [le dije]: ‘Si no vas a tomarla, es todo lo que me queda’. Si ella no iba a hacerlo, tenía que hacerlo yo. Era el final. Yo estaba roto. La única respuesta estaba ahí. No era una amenaza contra la señorita Heard, era sobre derramar mi sangre, lo único que ella no tenía”.

“Escribamos una carta juntos”, otro polémico audio

El mismo día del audio del cuchillo, se reprodujo una conversación telefónica entre Heard y Depp, registrada en 2016, en el que ella amenaza al actor con llevarlo a juicio para ver “quién le cree realmente que fue víctima de abuso doméstico”. “Esto tiene que parar”, sentenció Johnny. “No sé cómo recuperar mi reputación”, le respondió ella.

“Escribamos una carta juntos diciendo que queremos sacar esto del ojo público, que los medios crearon una tormenta de odio que es enfermarte, que nos amamos y vamos a intentar asegurarnos de que el otro esté bien”, propuso el actor. “No tenés idea. Me quitaron cualquier pedazo de credibilidad de una manera muy deshonesta”, arremetió Heard. Allí, comenzó un pequeño ida y vuelta que se escuchó años después, en el juicio.

A continuación, la desgrabación de ese audio

El fragmento de la conversación telefónica entre Depp y Heard en 2016 - Fuente: Daily Mail

Depp: Esto del abuso, vas a tener que lidiar con eso.

Heard: Es mi credibilidad...

Depp: ¿Y por qué lo pusiste ahí?

Heard: ¡No lo hice! Vos me forzaste, tu equipo me forzó a ir a la ofensiva. Lo prometo. Olvidate, vos no crees lo que digo. Yo no elegí esto.

Depp: Dejame hablar con el equipo.

Heard: No llamé a la Policía y no di ninguna declaración cuando llegaron. Estaba tratando de protegerte, la última vez que todo se tornó loco entre nosotros realmente pensé que iba a perder mi vida.

Deapp: Vos dijiste que yo llamé a la Policía. Amber, casi pierdo un dedo, por favor.

Heard: Decile al mundo, Johnny. Deciles: Yo, Johnny Depp, un hombre, soy víctima de abuso doméstico. Y fijate cuánta gente te cree o se pone de tu lado. Fue una pelea justa.