La pelea entre Johnny Depp y Amber Heard: cinco preguntas básicas para entender su batalla legal

En su segunda semana, el juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard acaparó la atención del público. Es una de las múltiples batallas legales -donde se ventilan detalles escabrosos de la relación- entre ambos actores desde que pusieron fin a su relación en 2016, poco más de un año después de que se casaran.

Te contamos aquí de qué trata la disputa civil que tiene lugar en Virginia, Estados Unidos, y cómo llegaron hasta esta situación.

1. ¿Cómo comenzó todo?

Depp y Heard comenzaron a salir a comienzos de 2012, después de que se conocieran unos años antes en el set de filmación de la película The Rum Diary (Los diarios del ron en España y Diario de un seductor en América Latina). Para 2015 ya esta estaban casados. Sin embargo, el romance duró poco: 15 meses después la relación se había terminado.

Heard pidió el divorcio y una orden de restricción y se presentó en un tribunal de Los Ángeles con una mejilla magullada. Allí dijo que su entonces marido -23 años mayor que ella- la había atacado “violentamente” y le había lanzado un teléfono móvil a la cara con “fuerza extrema”.

Heard acusa a Depp de violencia y abuso físico y emocional Evelyn Hockstein - Reuters Pool

También hubo otras presuntas situaciones de acoso: “abuso emocional, verbal y físico excesivo”, escribió Heard en los documentos judiciales, así como “agresiones furiosas, hostiles, humillantes y amenazantes”.

Depp negó las acusaciones de abuso. Un juez le otorgó a Heard una orden de restricción temporal, pero horas antes de que comenzara un juicio civil por esta orden, ella y la estrella de Piratas del Caribe emitieron una declaración conjunta diciendo que habían puesto fin a su disputa.

“Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor. Ninguna de las partes hizo acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de provocar daño físico o emocional”.

Depp le dio a Heard US$7 millones como parte de su acuerdo de divorcio, que ella se comprometió a donar a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, algo que el equipo de Depp ahora disputa.

2. ¿Por qué Johnny Depp está llevando a juicio a Amber Heard?

Por un tiempo, todo parecía bastante civilizado entre la expareja. “Él se alejó, ella se alejó, eso fue todo”, dijo la periodista y autora Cooper Lawrence, quien escribió mucho sobre el mundo de los famosos. Pero luego, en diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión en el periódico The Washington Post, describiendo su experiencia como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

“Sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan”, escribió. “Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”. En la pieza, Heard no mencionó a su exmarido ni a ningún otro presunto perpetrador por su nombre.

Pero de acuerdo a la denuncia de Depp, estas tres oraciones equivalen de todos modos a difamación, lo cual perjudicó su carrera y dañado “incalculablemente” su reputación. “La clara implicación del artículo de opinión de que Depp es un abusador doméstico es categórica y demostrablemente falsa”, escribió el abogado de la estrella en la denuncia.

“Sus acusaciones... son parte de un engaño elaborado para generar publicidad positiva para Heard y hacer que avance su carrera”.

La pareja se divorció solo 15 meses después de haberse casado

3. ¿Por qué el juicio es en Virginia?

El equipo legal de Depp argumentó con éxito que el juicio debería llevarse a cabo en Virginia, sede de dos oficinas del Washington Post y donde se publica físicamente el periódico. “No es raro que un demandante elija el foro”, explica Ryan Baker, abogado de Los Ángeles que representó a clientes en casos de difamación. “Pero eso no explica por qué eligieron Virginia en lugar de California”.

La razón, señala, probablemente esté relacionada con algo llamado ley Anti-SLAPP (siglas en inglés de Pleito Estratégico contra la Participación Pública). Estos estatutos estatales son esencialmente extensiones de la Primera Enmienda, que brindan protección adicional a la expresión y otras actividades relacionadas con asuntos de interés público.

“Si alguien, como Amber Heard, escribe algo sobre violencia doméstica y abuso conyugal, esos son claramente asuntos de interés público”, explica Baker. “Ella tiene algún tipo de inmunidad por decir esas cosas”.

Tanto Virginia como California tienen sus propias versiones de las leyes Anti-SLAPP, pero las de California son más estrictas. Allí, los acusados como Heard pueden invocar la protección de inmediato. Virginia, por el contrario, no permite que los acusados utilicen esta protección en las primeras fases de los procedimientos legales.

“En California, creo que Heard habría resuelto este caso de inmediato”, dice Baker. Depp aún tendrá que superar un argumento basado en la ley Anti-SLAPP de su exesposa. El mes pasado, un juez de Virginia dictaminó que Heard podía elevar el estatuto en el juicio, argumentando que su artículo de opinión es un discurso protegido. “Será una verdadera montaña para escalar” para Depp, agrega Baker, pero simplemente “podrá escalarla mucho más tarde en Virginia”.

Depp niega las acusaciones de Heard

4. ¿Pero no pasamos ya por una situación similar?

Un poco. En 2018, antes de que se publicara el artículo de opinión de Heard, Depp demandó al grupo de medios News Group Newspapers Ltd, editores del periódico británico sensacionalista The Sun, por difamación. The Sun había publicado un artículo en el que se refería a Depp como un “golpeador de esposas”.

Pero aunque esta batalla legal fue entre Depp y The Sun, el juicio en Londres que se prolongó por tres semanas se parecía más a una disputa entre excónyuges. Las probabilidades de éxito de Depp eran mejores en Reino Unido que en Estados Unidos, donde una persona difamada tiene que demostrar que lo que se dijo sobre ella no es cierto.

Del otro lado del Atlántico es todo lo contrario: la carga de la prueba recae en el presunto calumniador, quien tiene que demostrar que lo que dijo es cierto. Aún así, Depp perdió. Un juez británico dictaminó que la “gran mayoría” de las acusaciones de abuso de Heard podrían probarse según el estándar civil, lo que significa que era más probable que el abuso hubiese ocurrido.

El año pasado, la apelación de Depp en ese caso fue denegada.

5. ¿Quiénes testificarán en el juicio de Virginia?

Hay alrededor de 120 personas en la lista de posibles testigos, que incluyen a una serie de estrellas: Elon Musk, Ellen Barkin, Paul Bettany y James Franco. Se espera que el CEO de Tesla testifique en nombre de Heard.

En California, probablemente a Heard le hubiera sido más fácil resolver el caso a su favor que en Virginia ANDER GILLENEA - AFP

Musk, quien supuestamente salió con Heard entre 2016 y 2018, se ofreció a brindar “seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana” a la estrella de Liga de la Justicia y Aquaman para protegerla de Depp, según mensajes de texto leídos en el juicio por difamación en Londres. También se espera que Franco hable en nombre de Heard. La actriz dijo que le contó a Franco sobre los moretones que sufrió en una supuesta pelea con Depp.

Paul Bettany, quien describió a Depp como el hombre “más amable y gentil” que conoce, se pondrá del lado de su amigo. Bettany probablemente deberá responder preguntas sobre los mensajes de texto intercambiados entre él y Depp en 2013. “Va a ser un circo”, señaló la periodista Cooper Lawrence.

“Ahora tenemos que escuchar a todas estas personas realmente famosas porque fueron testigos de todo esto, estaban allí para ello”, agregó. La batalla legal, que se espera dure hasta seis semanas, será en muchos sentidos una repetición del juicio de Londres, en donde se expondrán detalles espeluznantes de la relación que mantuvieron Depp y Heard, con acusaciones de abuso dirigidas a ambas partes.

Se espera que Heard repita las denuncias de agresión verbal y física por parte de un Depp volátil a lo largo de su relación. Depp, a su vez, probablemente volverá a afirmar que Heard fue la agresora y que fabricó su relato presentándose como una víctima para obtener ganancias financieras y hacer crecer su reputación.

“No creo que ninguno de ellos salga de esto con la cabeza en alto”, dice Lawrence. De hecho, cualquiera que sea el resultado del juicio, la decisión de Depp de litigar agresivamente hizo que el público preste gran atención a su vida personal. “Me parece que su estrategia puede estar fracasando”, señala Baker. “Ahora hay infinitas oportunidades para que la gente comente. Al final del día, ¿no es mejor simplemente seguir adelante?”.