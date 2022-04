La discusión entre Alec Baldwin y el equipo de Rust tras dispararle a la directora de fotografía: “¡No, no estoy bien!”

Un nuevo video muestra a Alec Baldwin y al equipo de la película Rust minutos después del incidente que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins. En las imágenes, que fueron publicadas por la Oficina del Alguacil del condado de Santa Fe, Estados Unidos, se puede ver al actor muy preocupado por el estado de salud de la mujer.

El video fue publicado por Los Angeles Times y dura poco más de un minuto y medio. Baldwin está sentado fumando un cigarrillo, todavía en shock por lo sucedido. También hay otros miembros del equipo y todos discuten sobre las armas involucradas en el rodaje. El material fue entregado como parte de la investigación del tiroteo a la Oficina del Fiscal del Primer Distrito Judicial.

Alec Baldwin, Dave Halls y otros discuten sobre las armas involucradas en el rodaje de Rust

“La que disparó, no lo sabemos, pero todas las demás estaban bien”, asegura uno de los técnicos, lo que significa que las pistolas estaban cargadas con balas de fogueo. En otro momento, una persona se acerca y le pregunta a Baldwin si está bien. “No, no estoy bien. Estoy preocupado por ella”, dice el actor en referencia a Hutchins. “¿Cuál es su situación?”, pregunta y le responden que el disparo impactó en uno de sus hombros, y que la bala atravesó el otro, “por lo que no está bien”, dice el hombre. Mientras que otro comenta que cree que había una bala de fogueo cargada en el arma cuando se produjo el tiroteo.

Alec Baldwin disparó en pleno set y mató a la directora de fotografía

Todo ocurrió en el rancho Bonanza Creek donde se estaba rodando el western, en Nuevo México. Baldwin disparó y mató por accidente a Hutchins en pleno set, y además hirió al director Joel Souza, que también recibió un disparo pero sobrevivió.

Alec Baldwin, desconsolado tras el accidente en el que mató a la directora de fotografía de la película (Foto: Sipa Usa/The Grosby Group) Grosby Group - Sipa Usa/The Grosby Group

El actor quedó “en shock y devastado”, según reveló una fuente cercana al actor a revista People. Durante horas, el también productor de Rust intentó entender qué había sucedido.

“Alec sigue intentando entender qué pasó. Está siendo realmente difícil para él”, aseguraron en las primeras horas posteriores al hecho. El actor estaba “histérico” y “absolutamente desconsolado”, aseguró la misma fuente. “Todo el mundo sabía que había sido un accidente, pero él estaba totalmente devastado”, agregó.

Quién era Halyna Hutchins, la mujer que murió tras el disparo de Alec Baldwin

Hutchins, graduada en 2015 del American Film Institute, era una prestigiosa directora de fotografía y se la consideraba una de las más prometedoras del cine y la televisión en Hollywood, con diferentes trabajos en cortometrajes y series. Rust era su primer desafío con una figura de la industria como Baldwin, quien no solo protagonizaba el Western junto con Travis Fimmel y Jensen Ackles, sino que también lo producía.

Halyna Hutchins, la directora de fotograía que murió en el set de la pelícua Rust (Foto: Fred Hayes/Getty Images for SAGindie) Fred Hayes - Getty Images North America

Algunos de los trabajos con los que Hutchins se había consolidado en la industria fueron Archenemy (2020), Darlin’ (2019) y Blindfire (2020). En 2019 había ganado el premio a Mejor Fotografía del English Riviera Film Festival por su labor en el cortometraje Treacle y la revista American Cinematographer la nombró “estrella en ascenso”.

La última historia de Instagram de Halyna Hutchins

En su último posteo de Instagram había compartido un video desde el lugar del rodaje de Rust con unas palabras que evidenciaban su alegría: “Una de las ventajas de filmar un western es que podés montar a caballo en tu día libre”. En ese mensaje, tras su muerte, seguidores, amigos y famosos comenzaron a publicar mensajes de despedida y de dolor.