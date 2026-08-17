Quién era Hayden Panettiere, la actriz de Héroes y Nashville que murió a los 36 años

Este lunes por la madrugada se dio a conocer la noticia de la muerte de Hayden Panettiere. La actriz de 36 años, conocida, entre otros papeles, por sus protagónicos en las series Héroes y Nashville, fue hallada sin vida por el servicio de emergencias de la policía de Greenville, en Carolina del Sur, tras un llamado de alerta al 911. Su representante confirmó el fallecimiento en un comunicado en el que no detalló las causas de la muerte.

El Departamento de Policía de Greenville, en colaboración con la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, investigan el caso. Hasta el momento, la investigación preliminar no reveló indicios de delito ni circunstancias sospechosas.

La actriz comenzó su carrera artística desde muy pequeña, cuando su madre la llevó a participar de publicidades televisivas infantiles desde los 11 meses. Casi 10 años después, en 1998, fue actriz de doblaje en la película Bichos, de Pixar. Más tarde, formó parte del elenco de la película Remember the titans junto a Denzel Washington.

En 2006, su popularidad se consolidó gracias a sus papeles de Claire Bennet en la serie Héroes y de Juliette Barnes en Nashville. Por este último rol fue nominada al Globo de Oro a mejor actriz de reparto en dos ocasiones, en 2013 y 2014. En los últimos años se sumó a la cuarta y sexta entrega de la popular saga de slasher Scream.

Panettiere había comenzado su carrera artística desde muy pequeña Jordan Strauss - Invision

Su vida personal no estuvo exenta de polémicas. Al estar expuesta a las cámaras y a la opinión pública desde su adolescencia, aseguró que desarrolló una dismorfia corporal que la afectó a lo largo de los años. El testimonio es uno de los crudos relatos que aparecen en las memorias que publicó en mayo de este año, tituladas Esta soy yo: un ajuste de cuentas.

Allí también reveló que cuando tenía 18 años fue llevada a una situación sexual no consentida con un hombre “muy famoso” y “desnudo”. Más tarde detalló que se trató de un cantautor británico que tenía por entonces “unos treinta y tantos años”. La escena, tal como la reconstruyó Panettiere, ocurrió en un yate en el sur de Francia, repleto de celebridades.

En las memorias también reflexionó sobre haber comenzado su carrera desde que era una bebé. Panettiere recordó que su madre la introdujo en el mundo del modelaje y la llevaba a todas las audiciones que podía, llegando a actuar en más de 50 anuncios publicitarios para cuando tenía 5 años. En la misma línea, consideró que su progenitora la presionó “quizás demasiado” para que triunfara.

“Siempre querés pensar lo mejor de tus padres y verlos bajo la luz más positiva”, dijo en una entrevista a The New York Times en mayo de este año. “Pero se hicieron muchas cosas sin tener en cuenta mi salud mental ni lo que era seguro para mí emocional o mentalmente”, aseguró.

Hayden Panettiere, en la serie Héroes

En febrero de 2023, su hermano menor, Jansen Panettiere —también actor, con una participación en la serie The Walking Dead—, había muerto de manera repentina por una cardiopatía a los 28 años tras atravesar una serie de problemas con las drogas.

El vínculo con su hija

En 2009 inició una relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con quien tuvo a su única hija en 2014. Poco tiempo después se separó y contó que, tras el nacimiento de la bebé, comenzó a padecer depresión posparto. En su libro detalló que el duro momento que atravesaba la llevó a recurrir al alcohol y a los opioides para automedicarse. A partir de esta situación, cuando su hija tenía 3 años, Klitschko le reclamó la custodia exclusiva.

En una entrevista con The New York Times en 2023, contó que en ese entonces se despertaba con temblores y necesitaba “una botella entera de alcohol” para pasar el día, a menos que usara opioides que la ayudaban a no tomar.

En 2015 —mientras transcurría la cuarta temporada de Nashville— ingresó a un centro de tratamiento para tratar su depresión. Meses después, regresó a la serie y formó parte del elenco hasta que terminó en 2018.

Este año, en la entrevista con el mismo medio estadounidense, aseguró que había logrado forjar un buen vínculo con su hija Kaya, quien vive en Europa junto a su padre. “Me atrevería a decir que incluso tenemos una amistad”, aseguró Panettiere en ese entonces.

Con información de AFP