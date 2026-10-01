Quién es el guitarrista por el que se habrían peleado Tini Stoessel y Emilia Mernes

Ángel de Brito reveló en la pantalla de LAM (América TV) el motivo por el que Martina “Tini” Stoessel habría decidido cortar todo tipo de relación con Emilia Mernes. Según contó el periodista de espectáculos, todo sería por Francisco “Pancho” Cia, quien durante años fue conocido como el productor musical y guitarrista de la Triple T.

El especialista en espectáculos reveló que Tini habría sufrido un episodio “que solo ella puede contar” con este músico. A partir de ese momento, la joven y toda su familia decidieron tomar distancia de él y despedirlo. Poco tiempo después, la artista fue diagnosticada con depresión y, además de la enfermedad de su padre, este sería uno de los motivos que la habrían llevado a ese cuadro.

“Él era una persona de mucha confianza de la familia Stoessel cuando estaban todos unidos y se querían. Inclusive hasta se iba de viaje con ellos. Digamos que traicionó la confianza”, recapituló de Brito.

La cantante y su productor eran muy unidos (Foto: Instagram @tinistoessel)

Tras comenzar a colaborar con Emilia Mernes, ambas se volvieron muy amigas, por lo que Tini abrió su corazón y le contó lo que había vivido con Pancho. Pero parece que la artista hizo oídos sordos a sus acusaciones y, tiempo después, lo contrató para sus shows. Sin saber esto, en una de las presentaciones en las que la entrerriana la invitó a cantar, Stoessel quedó shockeada al encontrarse con la persona que le habría causado tanto dolor.

“A partir de esta pelea, algo que llamó la atención y que el otro día Pilar (Smith) lo mostró en sus redes, es que pongan música de Emilia en la previa del recital de Tini”, agregó el conductor. Ante esto, Pilar Smith explicó que esta sería una estrategia de la ex Violetta para ir “cortar” con el enorme conflicto que generó entre fans el distanciamiento. “Si bien no van a volver a ser íntimas amigas, como que quiere bajar los decibeles y tratar de que todo sea cordial. Y sonó justamente un tema de Emilia en Colombia, en la previa de Tini”, recordó la panelista.

Pancho comenzó a trabajar con Emilia tras desvincularse de la familia Stoessel (Foto: Instagram @tinistoessel)

Pero al analizar las redes de Tini Stoessel, en el panel de LAM destacaron que la cantante sigue sin seguir a su colega; por lo que el conflicto todavía está latente.

¿Quién es Pancho Cia?

Francisco “Pancho” Cia conoció a Martina Stoessel cuando ella daba sus primeros pasos como actriz en la serie de Disney, Violetta. Él habría armado muchos de los arreglos musicales para que la joven estrella cantara. Cuando se terminó el programa infantojuvenil, Alejandro Stoessel decidió contratarlo para que acompañe a su hija en su nueva etapa.

Pancho Cia, el exproductor musical de Tini Stoessel (Foto: X)

En redes sociales circulan gran cantidad de fotos y videos de ambos juntos, que se reparten entre la intimidad de la casa de los Stoessel, viajes por el mundo, entrevistas y distintos eventos. Fue tal el vínculo que tuvieron que hasta muchos medios llegaron a vincularlos sentimentalmente.

Pancho Cia conoció a Tini Stoessel durante su paso por Disney (Foto: Instagram @tinistoessel)

Sin embargo, por razones que todavía no son de público conocimiento, en 2021 la relación se quebró. Desde entonces, Pancho Cia decidió trabajar con distintos artistas locales. Actualmente, acumula en Instagram más de 73 mil seguidores; pero, debido a la repercusión mediática que tuvo su nombre en los últimos meses, decidió ponerle candado a sus redes, por lo que son pocas las fotos que se conocen de su presente.