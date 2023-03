Quién es Fiamma, la participante que sorprendió a todos al renunciar a MasterChef

escuchar

Una de las noticias que copó la última edición de Masterchef (Telefe) fue la renuncia al programa de Fiamma Albisini, la cocinera que había conmovido al jurado con su historia de vida y que debió abandonar por motivos profesionales. Para entender el impacto de la noticia y los motivos que condujeron a esta drástica decisión, no está de más saber quién es esta influencer rosarina que, además de aspirante a cocinera, también es fotógrafa.

Los motivos detrás de su abandono al ciclo conducido por Wanda Nara estuvieron vinculados con circunstancias personales su vida, ya que esta mujer de 26 años, madre de tres hijos, trabaja en la compañía argentina de ollas y utensilios de cocina Essen. Según contó en sus redes sociales, a la influencer le pareció incoherente no poder usar los productos de la marca y, en cambio, tener que utilizar los de la competencia, como establece el contrato del reality show.

Los pocos días en los que participó de MasterChef, alcanzaron para que pudiera conmover a los jurados con la historia de vida de su primera hija, Emily, que sufre parálisis cerebral producto de diferentes condiciones: “Efectivamente Emily nació con microcefalia [trastorno que se caracteriza por un tamaño de la cabeza anormalmente pequeño], parálisis cerebral, quistes cerebrales, calcificaciones cerebrales, malformación de cerebro y cerebelo”.

En sus redes sociales, la cocinera muestra muchas fotos con su hija mayor, que logró una calidad de vida mejor a la que le auguraban en los primeros centros de salud que la trataron: “El pronóstico médico decía que ella no iba a poder hacer nada y que iba a ser como un vegetal. La realidad es que Emily logró vencer miles de diagnósticos y su sonrisa demuestra lo feliz que es”, escribió en uno de esos posteos.

Con esta conmovedora presentación, sumada a la experiencia que demostró para la cocina con un pastel de limón en las primeras instancias del programa, parecía que Fiamma sería una de las protagonistas del ciclo, pero su sorpresiva renuncia truncó esta posibilidad.

En sus redes sociales, Albisini hizo un descargo respecto a cómo se dio la inesperada decisión, que abrió un cupo más a los participantes que aspiraban a ingresar en la instancia definitiva del certamen. Tal y como relató en su cuenta de Instagram, desde los primeros castings en enero ella habría contado a la producción que trabajaba en Essen, algo que supuestamente fue aceptado de palabra por los gestores del programa.

Sin embargo, la situación cambió cuando leyó en el contrato que le debía exclusividad a las marcas auspiciantes del programa de Telefe: “Yo dije ‘che, qué onda, yo no voy a dejar de promocionar a mi marca porque es mi trabajo’. Era raro que yo en el programa publicitara una marca y en mis redes sociales hiciera lo mismo pero con otra. Entonces fue por eso que pedí mi baja del programa”, explicó la influencer.

La decisión no fue recibida con demasiada cordialidad desde el programa, según contó: “El último día un productor me dijo ‘pero vos te vas a perder esta chance que te abre un montón de puertas. ¿En serio vas a hacer eso?’ Y yo le dije que sí, que prefería quedarme con mi vida real. ¡No lo podía creer el tipo! Eran 11 horas de grabación. Entré y me fui. Duré lo que un pedo en el agua”.

