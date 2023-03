Wanda Nara comunicó la drástica decisión que tomó una participante de MasterChef y sorprendió a todos

escuchar

En la primera noche de eliminación, Wanda Nara le comunicó a los participantes la drástica decisión que tomó Fiamma Albisini y sorprendió a todos. Al inicio de MasterChef (Telefe), la conductora se refirió a la cantidad de lugares que quedaban libres para la clasificación oficial y advirtió los motivos por los que ya no serían tres, sino cuatro.

Wanda Nara contó por qué Fiamma abandonó Masterchef

Albisini abandonó la competencia a pocos días del comienzo de la edición por una cuestión personal y Nara la comunicó al resto de los aspirantes: “Tengo una noticia buena y otra mala para darles. Lamentablemente, Fiamma acaba de decidir que no va a continuar en el programa. No puede compatibilizar su trabajo con la competencia. Esta noche serán cuatro los lugares para ustedes”. Cabe recordar que la concursante no solo tenía una familia a su cargo, sino una labor intensa como influencer y fotógrafa.

Fiamma fue una de las que emocionó a Damián Betular, a Germán Martitegui y a Donato de Santis al revelar parte de su vida privada. La fotógrafa contó que una de sus hijas padecía de parálisis cerebral y que su objetivo fue ingresar al reality para cumplir parte de sus metas. Gracias a un plato simple en el que optó por un morrón relleno con huevo, carne picada, jamón crudo y cebolla, acompañado de espárragos, alcanzó integrar el grupo de los siete con miras a constituir el plantel de participantes definitivos.

Luego de oír el anuncio de la conductora, Juan Francisco Moro, celebró la decisión de su compañera ya que significó una oportunidad extra para quienes desean mantenerse en el reality. “Hoy me quedo. Tenemos un lugar más y lo voy a aprovechar”, sentenció el guardavidas.

Tras el comunicado de Nara, la conductora prosiguió a indicarle a los aspirantes la prueba definitiva para continuar en MasterChef. Para ello, cada uno levantó la caja misteriosa que se encontraba frente a ellos y dentro, contenían un delantal de cocinero con el nombre de cada uno. “El majestuoso, con mi nombre ahí”, expresó Candelaria Sorini, al tiempo que Manuela Marini se asombró con la sorpresa y se preguntó: “¿Qué está pasando? ¿Ya pasamos todos?”.

“Participantes, ahí está el gran objetivo de ustedes de llegar hasta acá. y ver por lo menos el delantal con su nombre. ¿Qué sienten?”, consultó De Santis. “Proyecten. Mírenlos bien porque todavía esos delantales no son suyos”, recalcó Betular.

Se definieron los 16 participantes oficiales de Masterchef

Luego de la prueba final que consistió en preparar una marquise de chocolate y que llevó a consagrarse dos concursantes en la noche de eliminación, se definieron los dieciséis participantes oficiales. Entre ellos, quienes avanzaron luego de su posición de aspirantes, fueron Candelaria y Emilio Falbo. Por otro lado, Gabriela Córdoba quedó afuera.

“Vine a buscar un sueño. A tratar de recuperar mi alegría. Me llevo las ganas recuperadas de volver a cocinar como lo hacía antes”, esbozó entre lágrimas Gabriela y añadió: “No tienen idea del sacrificio que estaba haciendo para estar acá, porque siempre fui líder en mi familia, y dejar a mi marido con mis hijas… prácticamente me empujaron y me dijeron ‘andá a vivir tu sueño’. Vengo de una familia humilde y jamás pensamos vivir una cosa así”, concluyó. Al mismo tiempo, Wanda no resistió y se emocionó ante las palabras de la exparticipante.

