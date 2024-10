De qué murió Michael Newman, estrella de Baywatch

Escuchar

Este martes 22 de octubre se informó que el célebre actor Michael Newman murió a los 67 años, el fin de semana pasado. El actor estadounidense se destacó en la exitosa serie Baywatch, donde se interpretaba a sí mismo. Fue el único del elenco del programa de la década de los 90 en tener experiencia como socorrista, a lo cual se dedicó por 20 años. Llegó a filmar 150 episodios y fue superado únicamente por el actor David Hasselhoff, quien interpretaba al icónico Mitch Buchannon.

Su amigo Matt Felker fue quien confirmó la noticia y aseguró que el actor murió rodeado de su familia y afectos. En ese sentido, muchos de sus fanáticos se preguntan cuál fue la causa de su fallecimiento.

Newman junto a David Hasselhoff

De qué murió Michael Newman

Newman sufrió una serie de complicaciones cardíacas después de enfrentar durante casi dos décadas la enfermedad de Parkinson. Él fue diagnosticado en 2006, con 50 años. Se trata de una afección degenerativa cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y otros problemas de salud. Algunos síntomas comunes son los temblores, las contracciones musculares dolorosas y la dificultad para hablar. No hay una cura para esta enfermedad y, aunque hay tratamientos para prolongar la vida de los afectados, su avance no se detiene.

El actor siempre fue muy abierto sobre su condición y dedicó gran parte de su vida a recaudar fondos para la Fundación de Michael J. Fox, organización que trabaja para encontrar una cura para el Parkinson. En una entrevista con la revista People, en agosto de este año, Newman expresó su deseo de poder ayudar a generar una mayor conciencia sobre la importancia de encontrar una cura para la enfermedad. “Esta dolencia terminal me ha permitido pensar mucho, algo que quizás no quería, y me ha aportado sabiduría“, señaló en ese entonces.

Newman -en el extremo derecho- junto al elenco de Baywatch

En ese mismo diálogo con People cómo fue enfrentarse a su condición después de que en 2006 su esposa notara sus primeros temblores en sus movimientos y que había comenzado a caminar de manera extraña. “Todo cambió a partir de ese momento. Todas esas cosas que pensaba que iba a hacer con mis hijos y nietos, las fotos que iba a tomar, todos los planes que tenía… se terminaron“, señaló.

De todos modos, siempre mostró una actitud positiva a pesar de su diagnóstico. “Aprecio mucho los días en que puedo estar en esta tierra con mi familia y mis amigos”, dijo al mismo medio.

En tanto, protagonizó el documental After Baywatch: Moment in the sun, dirigido por Matt Felker. En el film, Newman mostró los desafíos con los que llegó a lidiar diariamente, incluyendo la necesidad de tomar diez medicamentos al día y la constante sensación de ansiedad que le generaba su situación. “Contar mi historia significa mucho para mí”, afirmaba en la película.

Hoy, toda la industria del entretenimiento lo llora y lo recuerda por su participación en la mítica serie.

LA NACION