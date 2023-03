¿Por qué Santiago del Moro no estará en el último programa de Gran Hermano?

escuchar

Tras varios meses de espera, este lunes será la ansiada final de Gran Hermano (Telefe). Una vez que se conozca quién será el ganador del reality que logró cautivar a los televidentes, el martes será el último programa del ciclo. Sin embargo, ese día no estará Santiago del Moro en la conducción.

Según confirmaron fuentes del canal a LA NACION, Del Moro comenzará sus vacaciones el día después de la final en la que se conocerá quién es el ganador de Gran Hermano, por lo que no podrá estar frente a la emisión especial del martes. Ese día, el encargado de la conducción será el periodista Robertito Funes Ugarte.

Tras la final, este martes Robertito Funes Ugarte estará frente al especial de Gran Hermano

¿Cómo fue la cena de Santiago del Moro con los hermanitos?

El domingo pasado fue una noche atípica para Gran Hermano. Así lo había adelantado Santiago del Moro en cuanto empezó la transmisión del programa. “Ahora yo me voy a meter en la casa, voy a entrar a cenar con ellos, y les voy a preguntar de todo”, contó el conductor, justo antes de subir a un auto en dirección a la popular casa en donde se encontraban Nacho, Julieta y Marcos, los hermanitos que se disputan el premio mayor del reality.

Minutos antes de las 23, Del Moro ingresó a la casa y, tras saludar a los participantes, se sentó junto a ellos en el gran Salón del estudio para disfrutar de la cena. Durante la velada, el conductor aprovechó para hacerles preguntas personales a los hermanitos.

Ante la consulta de cuál había sido el secreto para llegar a esa instancia, Julieta respondió: “A mí me daba fuerzas cada placa y saber que del otro lado había gente que me estaba bancando. Eso me llenaba. Y también era muy fuerte ver a tantas personas que se fueron. Cuando entró Alfa me puse a llorar, pensé que era repechaje, éramos cinco y pensaba que se alargaba todo”. Frente a esa misma interrogante, Marcos se sinceró: “Pasás por un montón de cosas acá adentro. Al tener tanto tiempo para pensar, me aferré a la gente que me dio fuerza, y lo que más valoré fue la compañía. Cuando vino mi hermana, fue muy lindo”. Por último, Nacho consideró: “El comienzo del programa fue bastante movido y saber que yo estaba quedando me daba fuerzas. En momentos muy clave apareció la familia y eso me dio una fuerza increíble”.

Otro tramo interesante del encuentro, fue cuando Del Moro sorprendió a Julieta y Marcos al contarles que el público fantaseaba con que ellos estuvieran juntos. Entre risas, ella aseguró: “Somos re primos”, mientras que él agregó: “Siempre tuvimos la mejor con Juli. Al principio nos hicimos muy amigos y siempre la sentí muy de confianza”.

Sin lugar a duda, una de las consultas más personales fue cuando Del Moro quiso saber con quiénes se habían llevado bien y con quiénes mal, Julieta afirmó: “A Romina la amé y la convivencia con Alfa me costó a lo último. Con Coti fue difícil después de la pelea, y a Martina no la bancaba”. Por su parte, Nacho señaló: “Yo tuve buena convivencia con casi todos, me llevo un grupo muy lindo. Pero con Alfa me costó la convivencia y con Coti”. Mucho más diplomático y fiel a su estilo, Marcos no dio nombres, pero concluyó: “Si vos lo disfrutás y estás contento con lo que hacés, y disfrutás el día a día, siempre te vas a ir con una sonrisa”.

¿Cómo votar en Gran Hermano?

La semana pasada se habilitó la votación positiva. Se trata de un cambio en la dinámica del juego, ya que hasta el momento se aplicaba la modalidad de voto negativo, donde cada persona podía elegir el participante que quería que se vaya de la casa, y el más votado debía abandonar el certamen. Ahora, el público deberá votar por el participante que quieren que gane Gran Hermano.

Los tres finalistas de Gran Hermano 2023: Nacho, Marcos y Julieta (Foto: captura)

El reality ofrece dos vías para dar un voto a uno de los hermanitos para que se consagre como ganador:

Se puede enviar un SMS con la palabra GH al 9009 y luego enviar otro al mismo número con el nombre del participante deseado.

con la palabra y luego enviar otro al mismo número con el nombre del participante deseado. Otra opción es hacerlo a través del código QR que figura en la pantalla durante el programa y en la página oficial de Telefe.

