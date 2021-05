Quién es María Becerra, la trapera que abrirá el primer programa de La Academia

Marcelo Tinelli regresa este 17 de mayo a la pantalla chica con La Academia (eltrece), un programa que hace rato genera grandes expectativas. Como lo hizo en distintas temporadas de sus ciclos, el estreno llegará de la mano de un número musical, que esta vez estará a cargo de una artista nueva pero con mucha proyección: María Becerra. De gran popularidad entre el público más joven, la vocalista de 21 años acaba de lanzar un single con Tini Stoessel y es uno de los nuevos nombres del trap y el reguetón local.

Quién es María Becerra, la trapera que abrirá La Academia

Nació en la zona sur del conurbano bonaerense, en Quilmes, con el nombre de María de los Ángeles Becerra. Siendo una adolescente comenzó a producir videos para YouTube con los que ganó una buena cantidad de seguidores. En esos videos, la trapera se despachaba con monólogos y parodias, demostrando una vocación por entretener que luego la llevó al terreno de la música.

Desde que dejó de hacer videos para su canal y empezó a dar sus primeros pasos como cantante, los artistas del género pusieron los ojos en su trabajo. Entre ellos, tres de los traperos más escuchados en la Argentina según Spotify, como Cazzu, Duki y Khea, con quienes grabó distintas colaboraciones.

El remix de “High” que Becerra lanzó junto a Tini y la española Lola Índigo es considerado su primer hit: en sus primeras 24 horas, superó las cuatro millones de visualizaciones en YouTube y las 750.00 reproducciones en Spotify. En los últimos días, de la mano del lanzamiento de “Miénteme”, el nuevo single que grabó con Stoessel, su carrera parece haber dado un salto, ya que la quilmeña comenzó a consolidarse entre un público internacional.

En septiembre de 2020, entrevistada por LA NACIÓN, Becerra contó que fue víctima de violencia de género y que la música fue uno de los refugios que encontró para sobreponerse, además de la escritura y de la comunidad que logró construir en YouTube. “Sufrí mucha depresión y, por mucho tiempo, fui muy sumisa y me creía inútil”, señaló. En esa etapa, se dedicó a escribir cuentos y canciones y, de a poco, comenzó a publicar el material en su canal. De esa forma, se dio cuenta que su música era bien recibida y entendió que “no quería ser famosa, sino artista”. “Si hago canciones y las escuchan solo dos personas, daré clases de canto o lo que sea”, le dijo a este medio, “pero la música es lo que realmente me llena y, por eso, me tiré de lleno”.

LA NACION