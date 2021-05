La frase lapidaria con la que Mariano Martínez negó su relación con Silvina Escudero

Mariano Martínez y Silvina Escudero dieron qué hablar durante las últimas semanas. Frente a los insistentes rumores que afirman que existe un romance entre ambos, el actor salió a desmentirlo en Instagram y aclaró cuál es su vínculo con la bailarina.

Las versiones se dieron a raíz de diferentes pistas que siguió la periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, desde su cuenta de Instagram y luego de la entrevista que dio Martínez en Los mammones (América). Ambas figuras se vieron rápidamente implicadas en una supuesta relación.

Escudero fue la primera que negó los rumores: “¡Es mentira! Estoy sola desde hace siete meses”. Por su parte, Martínez había declarado que él también se encontraba soltero hace más de un año: “Es falso lo que se dice, estoy solo hace más de un año y todo bien”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor expresó: “No es verdad lo de Silvina Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. No la conozco, solamente fui a hacer la entrevista y re cordial todo. No fui a buscarla, eso es mentira”, aseguró.

Por último, dejó en claro cuál es su situación amorosa actual: “No estoy saliendo con ninguna persona, y ya había dicho que no”. “Por favor, no confirmen cosas que no son. Muchas gracias”, concluyó el actor.

Cabe recordar que Escudero se separó el año pasado de su exnovio Federico y Martínez terminó su relación con Camila Cavallo, con quien tiene une una hija en común, Alma, y mantiene una buena relación.

