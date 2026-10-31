Quién es Sofía Chiodi, la “nanny viajera” que ayuda a Marley en la crianza de sus hijos

Sofía Chiodi lleva años acompañando la crianza de Mirko Wiebe, el hijo de nueve años de Marley, durante sus viajes por el mundo. Juntos recorrieron desde Miami, Nueva York y Disney hasta Berlín y Qatar. Incluso, además de ver campeón a la selección argentina en 2022, este año alentaron en vivo al conjunto albiceleste durante el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. El conductor depositó en ella la confianza también de su hija menor, Milenka, y juntos construyeron un gran equipo que sigue afianzándose conforme pasa el tiempo. La mujer trabajó como maestra jardinera en la Argentina y se radicó en Madrid, donde abrió su propio emprendimiento para las infancias. Sin embargo, este año decidió darle un giro a su vida para dedicarse a su pasión: cuidar niños y viajar por el mundo.

En su perfil de Instagram, donde acumula 27,2 mil seguidores, Sofía, de 37 años, se describe como “Profe y nanny viajera” instalada en la capital de España. En su feed tiene videos de los distintos viajes que realizó por trabajo, puesto que formó parte del equipo de Por el mundo, el programa de Marley (Telefe), como niñera de Mirko. Además de visitar distintas ciudades, también conoció a Susana Giménez, Moria Casán y Vicky Xipolitakis.

Sofía Chiodi es argentina, vive en Madrid y es la niñera de Mirko y Milenka durante los viajes (Foto: Instagram @chiodisofia)

Si bien está radicada en Madrid, a lo largo de los años Chiodi viajó por el mundo como niñera de Mirko (Foto: Instagram @chiodisofia)

“Hoy fuimos a conocer Sant’Andrea, divino el lugar, me metí al agua con Mirko a explorar las cuevas y vino Sofía Chiodi, que es niñera y vive en Europa. Nos ayuda con Mirko y tiene el mismo nivel de habilidad que yo en el agua, tanto que se golpeó contra las rocas, después se le salió la malla y ¡luego no podía darse vuelta!“, reveló el conductor en sus redes sociales en julio de 2022 para ilustrar lo sucedido cuando visitaron el acantilado de Sant’Andrea, ubicado en Verona, Italia.

Chiodi apareció en Por el mundo, el programa de Marley (Foto: Instagram @chiodisofia)

En 2016, Sofía se recibió de profesora en Educación Inicial en la Argentina y tiempo después se mudó a Madrid, donde decidió complementar su trabajo de niñera con su propio emprendimiento personal. En 2024 abrió Raymi Baby and Family, su propia juguetería, con divertidas y originales propuestas para niños pensadas en explotar al máximo la creatividad y los sentidos, ofreciendo desde peluches hasta libros. Además de atender el local, utilizaba las redes sociales como una manera de darse a conocer.

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko, abrió su juguetería en Madrid

“Yo soy Sofi y esta es mi juguetería. Pero antes de tenerla, tuve uno de los trabajos más divertidos: ser niñera viajando por el mundo en un programa de televisión. Recorrimos los Estados Unidos, estuvimos en México, París, Italia, norte y sur de España. Fuimos a Qatar al Mundial de fútbol, también a la Copa América, Gibraltar, Berlín, el sur de Argentina y seguro que me estoy olvidando de muchos más. ¿Y ustedes tienen o han tenido un trabajo poco convencional?”, expresó en una publicación de febrero de 2025.

En 2024, Chiodi abrió su juguetería en Madrid, la cual estuvo en funcionamiento hasta este año (Foto: Instagram @raymi_babyandfamily)

Sin embargo, este año el proyecto dejó de funcionar. La última publicación del feed de Instagram de la juguetería data de mayo y en la descripción del perfil reza: “Cerrado permanentemente”. Tras concluir este proyecto, Chiodi volvió a retomar su trabajo al lado de Marley y viajó a los Estados Unidos para acompañar a la familia durante su estadía allí por motivo de la Copa del Mundo. No solo estuvo al cuidado de Mirko, sino también de Milenka. Durante ese tiempo completaron el álbum de figuritas, visitaron Disney, pasearon por Times Square y fueron a la cancha a alentar a la selección.

Sofía junto a Mirko y Milenka en Nueva York (Foto: Instagram @chiodisofia)

Durante el viaje, Sofía cumplió años y lo celebró con todo el equipo: “Mis 37 vinieron con doble festejo. Primero, en un viaje de trabajo que nunca voy a olvidar, rodeada de un equipo increíble. Y después, de vuelta en Madrid, celebrando también el cambio de década de mi gran amigo Ari Domeniconi”. De acuerdo con sus publicaciones en Instagram, sigue instalada en España y viajando por el mundo y, seguramente, cuando Marley realice un nuevo viaje con sus hijos, ella también estará presente.