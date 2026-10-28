El impresionante regalo que le hizo Marley a Mirko por sus 9 años y que lo dejó boquiabierto: “Merecía algo especial”

El martes 27 de octubre, Mirko, el hijo mayor de Alejandro Wiebe, alias Marley, cumplió nueve años y desde que se despertó por la mañana no paró de recibir sorpresas. Antes de ir a la escuela, le cantaron el “Feliz cumpleaños” en el comedor, que estaba decorado con globos y banderines y una torta, y a su regreso su padre lo esperó con un impresionante regalo que lo dejó sin palabras.

El conductor publicó en su cuenta de Instagram un video del momento en el que sorprendió a su hijo cuando regresó a casa de la escuela. “¿Qué es lo que vos pediste que no tenías?”, le preguntó la persona que grabó el video. El pequeño, pícaro, respondió con un “no sé” y recibió una goma de borrar. “Gracias, aunque sí tengo”, dijo agradecido, aunque admitió que eso no era lo que esperaba. “Es tan buenito... lo tenés que buscar al regalo, está en la casa”, expresó su padre.

Marley mostró en sus redes sociales el regalo de cumpleaños que le hizo a Mirko por sus nueve años (Foto: Captura de video)

A partir de ahí comenzó una suerte de búsqueda del tesoro en la casa, con temperaturas como pistas: frío si estaba lejos de encontrarlo y caliente si se acercaba. Finalmente, ingresó al living y, tras inspeccionar una serie de cajas, levantó la cabeza y vio en la esquina, junto a un amplio ventanal, su regalo: dos simuladores de carreras de autos, con sus respectivas pantallas, asientos, pedales y volantes.

Su reacción maravilló a todos. Se llevó las manos a la cabeza y, sin perder la sonrisa, gritó: “¿Qué? ¡Papá! ¡Gracias!“. Marley justificó el imponente presente explicando que su hijo fue un “excelente alumno” durante este ciclo lectivo: “Fue escolta por haber sido un muy buen compañero y por tener mucha empatía, así que fue el año para hacerte un mega regalo”.

Marley sorprendió a Mirko con un simulador de carreras de autos (Foto: Captura de video)

“Son simuladores. ¿Querés jugar una carrera? Vas a poder jugar contra un amigo al mismo tiempo también, así que está buenísimo", le explicó a Mirko, quien rápidamente se puso los auriculares y estrenó su regalo. “Espectacular, mirá cómo está aprendiendo, está reconcentrado. ¡Tengo a un futuro Colapinto en la familia ahora!“, expresó Marley al ver a su hijo disfrutar al volante.

Mirko estrenó su nuevo simulador de carreras de autos (Foto: Captura de video)

“¡El regalo de este año fue realmente increíble! ¡Su carita cuando pensó que era una goma de borrar! Pero este es un año donde, además de excelentes notas, logró ser escolta de la bandera por su empatía y buen compañerismo. ¡Merecía algo especial! Feliz cumple, Mirko, te amamos", expresó el conductor en la publicación.

El emotivo video que publicó Marley por el cumpleaños de Mirko

Además de mostrar el presente, Marley también compartió un video con imágenes del día de cumpleaños e incluyó postales de cuando Mirko era bebé. “Bebote hermoso, mirá lo grande que estás y lo chiquitito que eras, un bebito hermoso tan chiquitito en mis brazos. 17.26 naciste y después abriste los ojos por primera vez y me hiciste el papá más feliz del mundo. Te amo mucho”, expresó el conductor emocionado al ver crecer al pequeño. “¡Mi bebito ya no es más bebito y cumple hoy nueve años!”, agregó. Rápidamente, la publicación se llenó de mensajes para el cumpleaños, entre los que se destacaron los de Susana Giménez, Catherine Fulop, Georgina Barbarossa, Maru Botana y Alexander Caniggia.