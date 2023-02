Quién fue Débora Pérez Volpin, la periodista que alegró las mañanas de millones de argentinos

escuchar

Débora Pérez Volpin fue una reconocida periodista que triunfó como conductora y, luego, decidió dedicarse a la política para plasmar su vocación de servicio. Su extensa trayectoria en los medios y la calidez que demostró en programas como Arriba argentinos (eltrece) hicieron que su temprana pérdida se sintiera con fuerza en la sociedad.

La vocación periodística de Débora Pérez Volpin y su consagración en Arriba argentinos

Débora Pérez Volpin nació el 30 de diciembre de 1967 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como ella misma expresó en varias oportunidades, creció en una familia en la que la vocación de servicio estaba muy presente.

Débora Pérez Volpin fue la imagen de las mañanas para miles de argentinos Archivo

Su padre llegó a ser uno de los directores del Hospital Juan A. Fernández e intentó inculcarle la pasión por la medicina. Casi lo logra, pero -finalmente- Débora comprendió que su futuro estaba en el mundo del periodismo.

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y, tras ello, estudió Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires (UBA). De hecho, fue una de las primeras egresadas de la carrera.

En paralelo a sus estudios, comenzó a tener sus primeras experiencias prácticas. En 1992, ingresó a Artear y formó parte de la génesis del canal Todo Noticias. Trabajó como cronista y fue creciendo profesionalmente hasta llegar a ser conductora de TN y de programas como En Síntesis. Su gran consagración se dio en Arriba argentinos: un matutino que condujo desde 2005 hasta 2017, cuando decidió que era momento de dar un cambio en su vida.

La política: el sueño cumplido de Débora Pérez Volpin

Su amiga Susana Ceballos dijo una vez que el periodismo era su gran pasión, pero que no era lo central de su vida, sino que lo más importante para Pérez Volpin eran Luna y Agustín, sus hijos. También era fundamental para ella la vocación de servicio, que durante décadas quedó plasmada a través de la forma en que comunicaba.

Débora Pérez Volpin incursionó en política de la mano de Martín Lousteau

Asimismo, la política siempre fue uno de sus grandes intereses y, por eso, aceptó sumarse a Martín Lousteau cuando este economista la convocó, en 2017, para integrar el frente Evolución. En una entrevista que brindó a LA NACION ese mismo año, confesó que le preocupaba la crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires e indicó que la educación era un tema que la desvelaba “desde siempre”.

“Yo no tengo grandes aspiraciones políticas, porque tengo 49 años y tengo una carrera hecha. Estoy probando ver cómo me manejo y puedo crecer en algo que tiene que ver con un crecimiento personal, no de patrimonio, sino como persona”, llegó a revelar en ese momento.

Finalmente, fue elegida para la Legislatura porteña, pero solo pudo participar de una sesión. El 6 de febrero de 2018 ingresó en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por un dolor abdominal, por lo que decidieron realizarle una endoscopía. Pérez Volpin murió en el quirófano. Con el tiempo, se determinó que falleció a partir de unas perforaciones que se encontraron en su estómago y esófago, lo cual fue causado por esta intervención, que es considerada de bajo riesgo por especialistas

La periodista no tenía patologías previas, por lo que se determinó que fue víctima de mala práxis. Por el caso, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 condenó al endoscopista Diego Bialolenkier a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo, en tanto que la anestesista Nélida Puente fue absuelta. Por su parte, Roberto Martingano, el director médico de La Trinidad, se encuentra en camino a juicio oral, acusado de encubrimiento.

A cinco años de su temprana y sorpresiva muerte, el recuerdo de Débora Pérez Volpin permanece intacto y varios son los homenajes que se han hecho en su memoria. Uno de los más destacados es el que ocurrió durante el Día del Periodista de 2019, cuando se decidió ponerle su nombre al estudio de Eltrece en el que se emiten Arriba argentinos y otros programas de la señal.

