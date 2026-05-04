Hantavirus en el crucero: un infectólogo advirtió por qué es muy probable que los pasajeros hayan subido ya infectados

El infectólogo Hugo Pizzi habló sobre la muerte por hantavirus de tres pasajeros de un crucero que partió desde la Argentina y explicó qué tan letal es la enfermedad. Aseguró que, si bien es un factor importante, no solo afecta según la edad y marcó cómo se pudieron haber contagiado los turistas.

“En primer lugar debo decirte que nosotros hemos tenido el año pasado, según el boletín epidemiológico, 70 casos distribuidos en Salta, Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro. Por lo tanto, en el sur también hubo casos y nunca hay que olvidar el disgusto que tuvimos con el caso Epuyén, donde murieron tantas personas”, señaló en diálogo con LN+.

Acto seguido, Pizzi indicó que el hantavirus lleva ese nombre por el río coreano Hantaan, donde fue descubierto, y aseguró que está generando “muchos problemas”. En este sentido, en cuanto al caso del crucero, afirmó que, desde el punto de vista epidemiológico, pareciera que los pasajeros subieron al barco ya infectados. “El cuadro de incubación y toda la sintomatología afloró cuando estaban en los camarotes”, argumentó.

El especialista desmintió que la transmisión se dé únicamente a través de la materia fecal y la orina del colilargo [una especie de roedor] y dijo que existen otras vías de contagio: “Yo abría una casa que estaba cerrada y barría, y la contaminación venía de vías aéreas superiores”.

“El caso Epuyén demostró que el contagio también puede ser entre humanos. Y el actual también es un ejemplo. Puede haber pasajeros que subieron contaminados y lo transmitieron a los demás. Independientemente de los fallecidos, hay uno al que han internado en Sudáfrica. En uno de los puertos del crucero bajaron a una persona que estaba muy mal. Es una enfermedad de la que no tenemos un medicamento eficiente y efectivo”, declaró.

El crucero MV Hondius, donde se decretó un posible brote de Hantavirus Oceanwide Expeditions

En cuanto al tratamiento de los infectados, Pizzi destacó que al paciente se lo interna y se intenta que “esté acorde a las funciones de un ser humano”. “De lo contrario, se muere de un colapso cardiopulmonar”, sostuvo.

Según explicó, cuando una persona contrae hantavirus, en primer lugar aparece un estado febril similar al gripal, y el virus luego empieza a expandirse e inundar al organismo. Después comienzan los dolores musculares y “cefaleas muy intensas”, que derivan en afectaciones al pulmón y el corazón.

“Si es una persona frágil porque está en los extremos de la vida, puede hacerlo colapsar. La edad puede ser un agravante, aunque también puede afectar a los jóvenes, como la chica de Epuyén. Si tienen otras patologías, provoca daños”, subrayó.

A modo de cierre, el infectólogo señaló que en la Argentina debe haber precaución respecto al hantavirus pero marcó que todas las regiones están preparadas epidemiológicamente. Sostuvo, además, que durante la última ola de contagios, Salta fue la provincia más afectada.