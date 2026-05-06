Más de diez cuadras de fila y 3000 postulantes para conseguir trabajo en un frigorífico

Una multitud se congrega desde la mañana de este miércoles en las puertas del frigorífico Cabaña Don Theo en Moreno, que busca cubrir 60 puestos de trabajo para la inauguración de su nueva sucursal en esa localidad bonaerense.

La escena, captada por las cámaras de LN+, mostraba seis cuadras de fila conformadas por hombres y mujeres de diversas edades quienes, bajo la lluvia, aguardaban para entregar su currículum.

Seis cuadras de fila para conseguir trabajo

Para sobrellevar la espera, algunos aspirantes llevaron sillas y permanecieron allí durante horas, mientras que otros esperaban su turno desde la madrugada.

La convocatoria masiva superó las expectativas del propietario del frigorífico, Fernando Majeras.

“Es un mar de gente, esperamos a más de tres mil personas y nos vamos a quedar hasta el último”, afirmó a LN+ el dueño del local, sorprendido por una demanda que expone la urgencia de quienes buscan “lo que sea” para llegar mejor a fin de mes.

Colas para ingresar al Frigorífico Don Theo que realiza entrevistas laborales. Paso del Rey, Moreno; Provincia de Buenos Aires Nicolas Suarez

“La gente tiene y quiere trabajar. Les estamos tomando una entrevista. Entrevistamos a seiscientos y pico. Se hace una entrevista inicial, se toman los datos y se llama una segunda entrevista más formal. Si va todo bien, entra a trabajar”, añadió.

La mayoría de los postulantes se acercaron con sus currículums para postularse a vacantes de cajeros, repositores y choferes.

Colas para ingresar al Frigorífico Don Theo que realiza entrevistas laborales. Paso del Rey, Moreno; Provincia de Buenos Aires Nicolas Suarez

“Nos empapamos. Aplico para lo que sea porque estamos necesitando trabajo. No todos los días se da esta oportunidad”, contó una mujer desempleada, auxiliar de enfermería y estudiante de una secundaria nocturna, con su hija de 5 años.

En sintonía, un hombre en la fila, aseguró que estaba abierto a distintos puestos: “Cajero, repositor, depende la necesidad que haya. Actualmente llega a fin de mes pero se puede estar mejor. Trabajo de 8 a 12 horas por día”.

Frigorífico realiza entrevistas laborales Nicolas Suarez

“Me mantengo con DIDI y Uber. No se consigue lo que uno espera. Cuesta llegar a fin de mes”, lamentó un padre frente a la cámara de LN+ que cargaba a su hijo sobre los hombros.

Andrés, un joven de 18 años que vive con sus padres y busca insertarse en el mercado laboral afirmó: “Todo cuesta hoy en día. Siempre una moneda más sirve. Vamos a ver”.

Eduardo, jubilado, dijo, por su parte: “Vivo de changas. Acá califico para chofer. La emoción de manejar un camión para mí es todo. Vengo de familia. Mi abuelo y papá todos”.

De acuerdo con el dueño, los salarios se ubican entre $1.000.000 y $1.500.000. Se trata de puestos en blanco, con jornadas ocho horas.