Más de diez cuadras de fila y 3000 postulantes para conseguir trabajo en un frigorífico
“Es un mar de gente”, aseguró Fernando, el dueño del local que inaugura una sucursal en Moreno
- 3 minutos de lectura'
Una multitud se congrega desde la mañana de este miércoles en las puertas del frigorífico Cabaña Don Theo en Moreno, que busca cubrir 60 puestos de trabajo para la inauguración de su nueva sucursal en esa localidad bonaerense.
La escena, captada por las cámaras de LN+, mostraba seis cuadras de fila conformadas por hombres y mujeres de diversas edades quienes, bajo la lluvia, aguardaban para entregar su currículum.
Para sobrellevar la espera, algunos aspirantes llevaron sillas y permanecieron allí durante horas, mientras que otros esperaban su turno desde la madrugada.
La convocatoria masiva superó las expectativas del propietario del frigorífico, Fernando Majeras.
“Es un mar de gente, esperamos a más de tres mil personas y nos vamos a quedar hasta el último”, afirmó a LN+ el dueño del local, sorprendido por una demanda que expone la urgencia de quienes buscan “lo que sea” para llegar mejor a fin de mes.
“La gente tiene y quiere trabajar. Les estamos tomando una entrevista. Entrevistamos a seiscientos y pico. Se hace una entrevista inicial, se toman los datos y se llama una segunda entrevista más formal. Si va todo bien, entra a trabajar”, añadió.
La mayoría de los postulantes se acercaron con sus currículums para postularse a vacantes de cajeros, repositores y choferes.
“Nos empapamos. Aplico para lo que sea porque estamos necesitando trabajo. No todos los días se da esta oportunidad”, contó una mujer desempleada, auxiliar de enfermería y estudiante de una secundaria nocturna, con su hija de 5 años.
En sintonía, un hombre en la fila, aseguró que estaba abierto a distintos puestos: “Cajero, repositor, depende la necesidad que haya. Actualmente llega a fin de mes pero se puede estar mejor. Trabajo de 8 a 12 horas por día”.
“Me mantengo con DIDI y Uber. No se consigue lo que uno espera. Cuesta llegar a fin de mes”, lamentó un padre frente a la cámara de LN+ que cargaba a su hijo sobre los hombros.
Andrés, un joven de 18 años que vive con sus padres y busca insertarse en el mercado laboral afirmó: “Todo cuesta hoy en día. Siempre una moneda más sirve. Vamos a ver”.
Eduardo, jubilado, dijo, por su parte: “Vivo de changas. Acá califico para chofer. La emoción de manejar un camión para mí es todo. Vengo de familia. Mi abuelo y papá todos”.
De acuerdo con el dueño, los salarios se ubican entre $1.000.000 y $1.500.000. Se trata de puestos en blanco, con jornadas ocho horas.
Otras noticias de Empleos
"Esto no es suficiente". La crítica al Gobierno de uno de los especialistas en temas industriales del país
Según el último informe de empleo. Cuáles son los dos sectores en los que Illinois contrata más trabajadores
“Revolución Rappi”. Delivery, comida callejera y ventas de alimentos desde el hogar lideraron la creación de empleo con Milei
- 1
Suben a siete los casos vinculados a hantavirus en el crucero que partió de la Argentina y permanece frente a África
- 2
El desconcertante caso del niño desaparecido y la madre que negó su existencia
- 3
Incorporan al cáncer y la insuficiencia renal crónica al listado de enfermedades de notificación obligatoria
- 4
El misterio del hantavirus en un crucero: las tres hipótesis que investigan los científicos