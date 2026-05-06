Los días más fríos del año llevan a utilizar distintos medios de calefacción y, aquellos que funcionan a gas, requieren de determinados cuidados, por lo que es importante saber cómo chequear que la estufa esté correctamente encendida y evitar inconvenientes.

Las sugerencias para un buen funcionamiento de las estufas Shutterstock

Para garantizar el funcionamiento adecuado de una estufa es preciso llamar a un gasista matriculado para que realice la revisión completa del artefacto, y así poder utilizarla sin riesgos y calefaccionar los ambientes con total confianza.

Esta previsión sencilla permitirá disfrutar de un sistema de calefacción seguro y confortable para pasar los días más fríos del año.

Cómo chequear que la estufa esté correctamente encendida

En aquellos artefactos que funcionan con gas natural se necesita la supervisión de un gasista matriculado para que pueda corroborar que la estufa esté correctamente encendida y el recorrido del gas por el equipo no represente ningún peligro para los habitantes de la casa.

Aunque la llama de color azul está instalada en el imaginario colectivo como un indicador de buen funcionamiento, no siempre está ajena a otras fallas, por lo que es imprescindible que un especialista se encargue de la revisión completa y pormenorizada de la estufa y otros artefactos a gas, al menos, una vez al año.

En los sistemas con salida al exterior es imprescindible corroborar que no haya obstrucción de los conductos evacuadores de gases, porque suelen bloquearse con basura, restos de materiales y hasta con nidos de pájaros, por la falta de uso durante los meses estivales.

Un gran aliado en el encendido de los artefactos a gas es la ventilación, por la importancia que tiene la recirculación del aire en los procesos de combustión de gases.

Lo más grave en la calefacción del hogar es la posible presencia de monóxido de carbono, gas que aparece cuando se produce una combustión incompleta, con gas natural, calor, pero sin oxígeno. Para evitar la exposición al monóxido es necesaria la intervención de un técnico especializado.

La revisión de las estufas es clave para los primeros días de frío Gentileza

Por qué es aconsejable limpiar las estufas antes de prenderlas

Una estufa sucia puede provocar diferentes inconvenientes al momento de calefaccionar una casa. Entre otras dificultades se enumeran las siguientes, vinculadas al funcionamiento y al consumo:

Reducir la eficiencia térmica: el polvo acumulado y la suciedad pueden obstruir salidas de aire o quemadores, haciendo que la estufa trabaje más para generar el mismo calor.

el polvo acumulado y la suciedad pueden obstruir salidas de aire o quemadores, haciendo que la estufa trabaje más para generar el mismo calor. Aumentar el consumo de energía o gas : al forzarse, el aparato consume más, lo que se traduce en facturas más altas.

: al forzarse, el aparato consume más, lo que se traduce en facturas más altas. Generar malos olores o humo: los residuos acumulados pueden quemarse al encender la estufa, provocando olores molestos o incluso gases peligrosos.

los residuos acumulados pueden quemarse al encender la estufa, provocando olores molestos o incluso gases peligrosos. Representar un riesgo de incendio: si hay pelusas, papeles o grasa cerca de resistencias o llamas, existe un riesgo real.

Por eso se recomienda hacer una puesta a punto antes del primer uso.