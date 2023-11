escuchar

En su retorno a la pantalla grande, la saga de Scream volvió con un nuevo Ghostface dispuesto a aterrorizar gente y también con nuevos personajes. Uno de ellos era el personaje principal de Sam Carpenter, que era interpretada por Melissa Barrera. Sin embargo, sus declaraciones a favor de Palestina, dentro del conflicto que existe entre Hamas con Israel, hicieron que fuera despedida por el estudio que produce la siguiente entrega de la historia.

La trama de misterios y asesinatos detrás de Scream se convirtió en uno de los clásicos del cine de terror. Sus primeras cuatro entregas fueron dirigidas por Wes Craven entre 1996 y 2011. Pero la saga se retomó en el 2022 con dos películas más, en las cuales Melissa Barrera tomó un rol preponderante al interpretar a Sam Carpenter, la hija de Billy Loomis, una de las que tuvo más coraje para enfrentar a los nuevos intentos de Ghostface. Pero sus comentarios a través de su cuenta personal de Instagram le costaron caro a la actriz latina, ya que el estudio Spyglass decidió que no fuera parte de la próxima entrega, cuya fecha de estreno todavía no está confirmada.

De izquierda a derecha: Mason Gooding, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Devyn Nekoda y Melissa Barrera en una escena de "Scream VI." Foto proveida por Paramount Pictures. (Philippe Bossé/Paramount Pictures via AP)

Barrera se manifestó a favor de Palestina dentro del conflicto entre Hamas e Israel. “Gaza está siendo tratada como un campo de concentración. Arrinconando a todo el mundo, sin ningún lugar al que ir, sin electricidad ni agua... La gente no ha aprendido nada de nuestras historias. Y al igual que nuestras historias, la gente sigue observando en silencio cómo sucede todo. Esto es genocidio y limpieza étnica”, indicó.

Rápidamente, Spyglass, encargada de producir las películas que luego distribuye Paramount Pictures, emitió un comunicado al respecto. “Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas, incluidas las referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea de la incitación al odio”.

Una vez que se dio a conocer la noticia, Melissa Barrera compartió otra storie a través de Instagram en el que aclaró sus dichos. “Ante todo, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes la necesitan”, señaló.

El comunicado de Melissa Barrera a través de su cuenta de Instagram Instagram: @melissabarreram

Luego continuó: “Cada persona en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merece iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que en un grupo de personas no son su liderazgo y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas”.

Por último, la actriz mexicana concluyó: “Rezo día y noche por no más muertes, por no más violencia y por una coexistencia pacífica. Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y libertad. El silencio no es una opción para mí”.

Christopher Landon, director de Scream 7, rompió el silencio y fue uno de los primeros que se pronunció con respecto a esta polémica. “Esta es mi declaración: Todo apesta. Dejen de gritar”, escribió en redes sociales y luego remató: “Esta no fue mi decisión”. Hasta el momento no hay información oficial de cómo se reemplazará a la actriz o al personaje, que fue una de las más importantes en la vuelta a la pantalla grande.

