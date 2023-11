escuchar

No es la primera vez que una plataforma de streaming cancela un show aclamado por el público. Y esta situación está atravesando Netflix. Tras siete meses de huelga en Hollywood, decidió no renovar las temporadas de cinco programas de producción propia, según informó The Sun.

La mayoría de estas series solo tienen una entrega hasta ahora y probablemente llegan a su fin porque no atrajeron a una audiencia lo suficientemente grande. Incluso, Netflix ya ha tomado decisiones similares que decepcionaron a los fanáticos en varias oportunidades. Cabe recordar que una acción similar se tomó con la continuidad de series como The Society, Anne with an ‘E’ o Sense8.

Sombra y Hueso, la serie de Netflix que se llevó críticas positivas (Netflix)

Ahora las que no continuarán son las series animadas como Farzar y Captain Fall. Además, se suma Glamorous, que narra la historia de Marco, un joven queer quien no conforme con la vida consigue un empleo para la icónica Madolyn Addison, la CEO y fundadora de una firma de belleza.

Otra de las cancelaciones fue para Agente Elvis, la serie animada que seguía las aventuras de un Elvis Presley como agente secreto del gobierno estadounidense. Elvis compaginaba su día a día como Rey del Rock con un trabajo de agente secreto en un programa del gobierno enfocado en luchar contra las fuerzas oscuras que amenazaban el país que ama.

Sin embargo, el programa más grande -y que mayor revuelo generó en redes- que Netflix decidió no continuar es Sombra y hueso. La noticia llegó a pesar de que la segunda serie alcanzó la cima de la lista de las más vistas de Netflix.

Agente Elvis llega a su fin

El programa de fantasía se basa en una serie de libros de Leigh Bardugo y tiene una gran base de fans que se han quedado con el corazón roto. Los espectadores acudieron en masa a X (Twitter) para compartir su decepción por la negativa en torno a una tercera temporada.

Un espectador devastado escribió en redes: “Netflix canceló Sombra y hueso, van a hacer un daño irreversible, estoy HARTO DE QUE SE CANCELEN LAS BUENAS”. Otros iniciaron una petición rogando que la plataforma de streaming salvara el programa.

Sombra y hueso gira en torno a Alina Starkov, una cartógrafa huérfana que se da cuenta que tiene una serie de dones especiales.

Unstable se renueva para una segunda temporada

Sin embargo, no todo son cancelaciones. La comedia estadounidense Unstable, protagonizada por Rob Lowe ,sigue los excéntricos intentos de su personaje por lidiar con el dolor después de la muerte de su esposa mientras trabaja en una empresa de alta tecnología.

La producción de la serie se cerró preventivamente durante las huelgas de guionistas, pero Netflix ha anunciado que está de vuelta en el negocio. La segunda temporada tendrá ocho episodios y el rodaje comenzará a finales de este mes.

