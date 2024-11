Bake off famosos (Telefe) tuvo un nuevo eliminado este lunes 18 de noviembre. El programa, que une la pastelería con personajes de la farándula que buscan convertirse en el próximo “gran pastelero” de la televisión, se despidió Eliana Guercio, quien se fue por decisión del jurado.

El reality se transmite de lunes a jueves a las 22, la conducción está a cargo de Wanda Nara y el jurado está compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana.

Quién se fue de Bake off famosos este lunes 18 de noviembre

En la edición de este lunes de Bake off famosos, los participantes tuvieron que enfrentar un desafío dulce que era relativamente libre: podrían hacer cualquier tipo de trabajo, pero debía tener chocolate en tres tipos de texturas diferentes, con al menos un elemento horneado, una crema o salsa y una decoración.

Eliana optó por brigadeiros, que es un dulce que es típico de la gastronomía brasileña porque fue creado en Río de Janeiro durante la década de 1940.

Los brigadeiros de la nueva eliminada de Bake off famosos

Al presentarlos, los jurados no se guardaron nada. Damián Betular, por ejemplo, le pidió perdón al país vecino y, cuando comió un pedazo, aclaró que estaba conforme con la idea de la presentadora de haberlos hecho relativamente pequeños: “Menos mal que los achicaste. Son super power. El brigadeiro, para los que no saben, es leche condensada y chocolate una vez que se separan. Tiene que ser cremoso, el crocante es lo de afuera, ¿y la salsa? Ahí está el problema, líquida no está, está marrón y no me gusta”, comentó el pastelero.

Maru Botana, por su lado, pareció más conforme, aunque no convencida: “A mí me encantó el crocante, hubiese hecho más fresh el contraste”, comentó. Por su lado, Christophe Krywonis coincidió con su compañero pastelero en que el problema del bocado era la salsa.

“La torta te dejó en cuarto lugar y el suflé fue un dolor de cabeza”, expresó Betular, en relación con emisiones pasadas donde Guercio tuvo mejor desempeño. Luego agregó: ”Y nos encontramos con los brigadeiros que tuvieron una linda presentación y una salsa con problemas”.

Eliana Guercio es la nueva eliminada de Bake Off Famosos Foto: Gentileza de T

Después del anuncio de su eliminación, Guercio no pudo sostener las lágrimas y declaró que está muy feliz por todo lo que logró en Bake off famosos. “La pasé mil veces espectacular y fue una experiencia hermosísima. Me dieron algo para poder enseñarles a mis hijas, además de lo que ya tenía. No sé por qué lloro si estoy feliz, esto es todo gratitud para todos los que están adelante y atrás”, señaló la participante.

Quiénes siguen en Bake off famosos

Estos son los participantes que continúan participando en Bake off famosos:

Verónica Lozano

Cande Molfese

Mariano Iúdica

Camila Homs

Igancio ‘Nacho’ Elizalde

Por otro lado, los participantes eliminados de Bake off son: Eliana Guercio, Gastón Edul, Callejero Fino, Damián de Santo, Ángela Leiva, Andrea del Boca, Marcos Milinkovic, Javier Calamaro y Karina Jelinek.

Quién se fue de Bake Off el lunes 18 de noviembre Bake Off Famosos

Cómo ver Bake off famosos

El reality se podrá ver desde el canal de aire Telefe, que además se puede sintonizar en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Asimismo, el reality también es transmitido por streaming en el sitio web del canal.

