Bake off famosos (Telefe) tuvo una nueva salida este miércoles 13 de noviembre. El programa, que une la pastelería con personajes de la farándula que buscan convertirse en el próximo “gran pastelero” de la televisión, se despidió de Callejero Fino.

El reality se transmite de lunes a jueves a las 22, la conducción está a cargo de Wanda Nara y el jurado está compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana.

Quién se fue de Bake off famosos este miércoles 13 de noviembre

Cuando todo indicaba que las eliminaciones ocurrirían solamente por decisión del jurado, Callejero Fino tuvo que abandonar el show debido a sus ausencias. Así lo comunicó la conductora del programa, Wanda Nara, al confirmar que el participante no se presentaría más: “Les quiero contar que Calle decidió abandonar la competencia por motivos laborales”. Este suceso se da después de tres faltas a la participación, dos de las cuales fueron consecutivas. Como afirmó Wanda Nara, no todas las personas pueden adaptar su vida laboral a las largas horas de grabación que requieren Bake off famosos, y Callejero Fino no lo logró sostener.

Quién abandonó la competencia este miércoles 13 de noviembre en Bake off famosos

En el programa del miércoles se esperaba una eliminación que no se dio. Entre los participantes, hubo algo de tristeza por la partida de su compañero, pero también alivio, principalmente entre Mariano Iúdica y Cande Molfese, quienes tuvieron los peores desempeños en las pruebas creativas y el desafío técnico. “Les pido a Mariano y a Cande que aprovechen esta oportunidad. Estuvieron los dos al borde de ser eliminados y sabemos cómo trabajan y el compromiso que tienen”, comentó Wanda.

Callejero Fino abandonó Bake off famosos Instagram: @callejerofino

Luego de comentarios de despedida y elogios hacia el cantante, Wanda finalizó el anuncio diciendo que lo van a extrañar. “Son ustedes 6 y uno de ustedes será el gran pastelero”, finalizó la conductora.

Quiénes siguen en Bake Off Famosos

Estos son los participantes que continúan participando en Bake Off Famosos:

Verónica Lozano

Cande Molfese

Mariano Iúdica

Eliana Guercio

Camila Homs

Igancio ‘Nacho’ Elizalde

Por otro lado, los participantes eliminados de Bake off son: Callejero Fino, Gastón Edul, Damián de Santo, Ángela Leiva, Andrea del Boca, Marcos Milinkovic, Javier Calamaro y Karina Jelinek.

Este miércoles 13 de noviembre no hubo eliminado por jurado adrian diaz bernini

Cómo ver Bake off famosos

El reality se podrá ver desde el canal de aire Telefe, que además se puede sintonizar en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Asimismo, el reality también es transmitido por streaming en el sitio web del canal

