El descargo de Galia, la hermana de Eial Moldavsky, respecto a sus polémicos dichos sobre Lali Espósito

En medio del escándalo que se desató luego de que Eial Moldavsky diera a entender que habría tenido un supuesto affaire con Lali Espósito, se filtró un fuerte video en el que se la ve a Galia, la hermana del filósofo, hablar de la intimidad de la cantante. A raíz de que la joven terminó, por rebote, en el ojo de la tormenta, realizó un breve descargo en sus redes sociales.

Lali Espósito y Eial Moldavsky en una fiesta hace un tiempo

A través de su cuenta de X, la comunicadora aclaró que se trató de un viejo recorte, sin contexto, que habían utilizado en su contra. “Siempre me dicen que no tuitee en estos casos, pero voy a hacer una excepción: el recorte mío que está girando es de un programa viejo en donde estábamos hablando de famosos que ventilan su vida privada y famosos que no y yo la di como un ejemplo de los que no", comenzó su descargo.

Y siguió: “Estaba literalmente reivindicándola. Entiendo que recortado en este contexto suena peor de lo que fue, que fue un ejemplo al pasar, pero jamás la critiqué a ella por su sexualidad. De hecho, la libertad con la que habla del tema es uno de los motivos por los que la admiro”.

En ese sentido, manifestó su amor por la intérprete de “Disciplina”: “Y tuiteo esto solo porque me angustia la idea de que alguien piense que yo no la amo a Lali porque la amo profundamente, con el fanatismo de una quinceañera. Es mi ídola desde que soy chica y nunca pensé que lo iba a tener que aclarar”.

El descargo de Galia Moldavsky tras la circulación de un viejo video (Foto: Captura X/@galiamoldavsky)

“Lamentablemente, la expresión que usé fue una ve*** como me ha pasado un millón de veces, solo que en este contexto suena todo peor. Y por ese tipo de exposición es que decidí dejar de hacer aire todos los días. Pero bueno, toca dar explicaciones”, completó.

El pedido de disculpas de Galia llegó luego de que, en las últimas horas, circulara un recorte de una de sus participaciones en el streaming Blender, en el que había puesto a la artista de ejemplo. “Lali es una piba a la que no le están yendo a la casa todos los días a ver qué está haciendo. Ella se cul** a media Argentina, pero le tienen cierto respeto y no la estuvieron siguiendo todos los días”, se la escuchó decir.

Galia, la hermana de Eial Moldavksy, habló de la intimidad Lali Espósito

Pese a que Lali no habló al respecto, realizó un movimiento en su cuenta de Instagram que no pasó inadvertido: dejó de seguir a Eial Moldavsky.