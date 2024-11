Quién se fue de Bake off famosos este lunes 4 de noviembre

Bake off famosos (Telefe) tuvo un nuevo eliminado este lunes 4 de noviembre. El programa, que une la pastelería con personajes de la farándula que buscan convertirse en el próximo “gran pastelero” de la televisión, se despidió de Ángela Leiva, quien se fue por decisión del jurado.

El reality se transmite de lunes a jueves a las 22, la conducción está a cargo de Wanda Nara y el jurado está compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana.

Ángela Leiva fue la ganadora del repechaje del reality, en el que los participantes eliminados tuvieron una nueva chance para volver al programa. Allí, finalizó con buenos comentarios sobre una cheesecake que encantó particularmente a Maru Botana.

El momento donde Leiva recibe el veredicto de su arrollado Bake Off Famosos

Sin embargo, su estrellato pastelero duró poco tiempo, ya que en su primera jornada, de nuevo en el programa, la cantante tuvo un desempeño completamente negativo a ojos de jurado. Hubo tres desafíos: la prueba creativa de letras, el desafío técnico de profiteroles y la última instancia de creatividad, que constó de un arrollado impreso con un patrón de flores que los participantes debían elegir y que necesitaba estar relleno de confitura o mermelada.

El arrollado fue rápidamente desaprobado por el jurado. “Tu letra estuvo bien y después empezaron las complicaciones. Los profiteroles casi que te dejaron en el último lugar y este arrollado tuvo inconvenientes en el relleno”, le explicó Betular, y luego continuó marcándole errores sobre el pionono: “Es el agua de rosas. Es mucho. O era bueno el extracto… era para una gota. Es olor a placar”. A la cantante también le señalaron que el bizcocho estaba roto y la mezcla estaba muy dulce.

Ya con la noticia en el aire, la cantante recibió halagos sobre su buena actitud frente a la cámara. “Antes de grabar te miro y sos alegría, con tu espontaneidad y generosidad, tu canto, tu alegría de la vida. Nos llenó de buen humor muchas veces. Que te vayas es un hueco enorme en la carpa”, le aseguró Christophe a Ángela.

Por su lado, Betular le indicó que era una gran compañera, dispuesta a simplificar situaciones para aliviar tensión. “Tenés una luz que cambia el mal humor. Es lindo que Bake off haya tenido la oportunidad de tener una participante tan linda como vos”, le indicó.

“Sos genial, emotiva, expresiva y cariñosa. Me hice fan de vos y me cuesta este momento, no quiero que se vaya ninguno. Sos divina y te merecés lo mejor, seguí con la pastelería porque te gusta”, le dijo Maru Botana.

“Tus carcajadas hacen falta”, cerró Wanda Nara al comunicarle a la cantante que no continuaría en el programa. “Todos te amamos”, finalizó.

Quiénes siguen en Bake Off Famosos

Estos son los participantes que continúan participando en Bake Off Famosos:

Callejero Fino

Damián de Santo

Verónica Lozano

Cande Molfese

Mariano Iúdica

Eliana Guercio

Por otro lado, los participantes eliminados de Bake off son: Ángela Leiva, Igancio ‘Nacho’ Elizalde, Camila Homs, Andrea del Boca, Marcos Milinkovic, Gastón Edul, Javier Calamaro y Karina Jelinek.

Cómo ver Bake off famosos

El reality se podrá ver desde el canal de aire Telefe, que además se puede sintonizar en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Asimismo, el reality también es transmitido por streaming en el sitio web del canal

