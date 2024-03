Escuchar

Gran Hermano (Telefe) tuvo una nueva gala de eliminación y un participante abandonó la casa más famosa del país por decisión del público. La placa estuvo integrada por Denisse González, Darío Martínez, Damián Moya, Bautista Mascia, Mauro Dalessio y Nicolás Grossman, y al final de la noche hubo una nueva expulsión.

El primer participante salvado fue Darío con el 0,7% de los votos. Al salir de la placa, el integrante aseguró: “Había muchas dudas, porque era una placa complicada por la cantidad de nuevos que éramos, y yo le decía al Chino que vivía esto como la final de un descenso”. Por su parte, Virginia Demo abrazó al rescatado, pero aseguró que no tiene necesidad de tener algo “amoroso” con él.

El segundo concursante que siguió en juego fue Bautista con el 1,7% de los votos. Luego del resultado, Martín Ku más conocido como el “Chino” no tardó en festejar con él. Después, Santiago del Moro reveló que Nicolás era el siguiente en salvarse de la eliminación, con el 3,6% de los votos.

El cuarto en salir de la placa fue Mauro, con el 16,1% de los votos. Sin embargo, el resultado del deportista no fue el esperado por la casa y a muchos no les gustó lo que decidió el público: Catalina Gorostidi fue la primera de estar en contra.

Durante la gala de eliminación, la voz en off de GH llamó a cada participante para que hablaran al público y explicaran los motivos por los cuales debían quedarse. El primero en pasar al confesionario fue Mauro, quien dijo ante las cámaras: “Creo que ser un participante nuevo y no poder traer información de afuera, es mucho más difícil que empezar desde el principio. Entré con la idea de que me iba a divertir, pero todo es mucho más duro de lo que parece. Ayer no la pasé bien, pero tengo ganas de quedarme a jugar. Creo que tengo mucho para dar, voy a ser lo más genuino posible, por eso salí lastimado un par de veces acá en la convivencia”.

Por su parte, Denisse brindó también sus motivos para quedarse en el juego. “No fue fácil volver a la casa, siento que le fui fiel a las cosas que dije. Estoy respetando el juego que les prometí. Esta semana no es tan buena, sabía que iba a estar nominada, no sabía que me iban a hacer la fulminante, pero necesito quedarme, ojalá que me apoyen, y quiero demostrarle a esa persona que probablemente dijo cosas, que estaban muy equivocadas. La realidad es que estoy muy comprometida con lo que estoy haciendo. Me quedan cosas por hacer, y esta semana si me llego a quedar ojalá pueda hacer alguna misión. Estoy más dispuesta a hacer cosas para la casa, pero siempre recordar que estoy muy agradecida de estar acá. Ojalá que me apoyen, los necesito”, explicó.

El último en pasar al confesionario fue Damián, quien aseguró al público: “Quiero decir que me siento muy bien, a diferencia de la primera semana que me sentí muy incómodo. Me estoy adaptando, me estoy encariñando con algunos compañeros, siento que entré con el pie izquierdo, mostrando una parte silenciosa y eso causaba dudas en mis compañeros. A mí me cuesta mucho desenvolverme, y esto es un gran desafío, siento que esto recién arranca, y estoy con una especie de sentimiento mezclado. Es muy difícil estar acá dentro, me encanta esta sensación, me siento más vivo que nunca y tengo muchísimas ganas de quedarme”.

Al instante, Del Moro volvió a la casa de Gran Hermano para informar el resultado final: Denisse fue la hermanita que dejó la casa tras una votación mano a mano contra Damián. La joven recibió el 57,1% de los votos, mientras que él sacó el 42,9% de los votos. Por lo tanto, es la segunda vez que abandona la casa del reality tras reingresar a través de los golden tickets.

Quiénes siguen la casa de Gran Hermano

Los participantes que siguen en el reality, son: Federico “Manzana” Farías, Zoe Bogach, Rosina Beltrán, Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Juliana Scaglione, Bautista Mascia, Virginia Demo, Paloma Méndez, Damian Cesarmorsa, Florencia Regidor, Darío Martínez, Mauro Dalessio, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda.

Por otro lado, los participantes eliminados de GH son Carla Destéfano (abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez (dos veces) Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (expulsión) y Denisse González (dos veces)

Cómo votar en Gran Hermano

El voto que emite el público es negativo e indica a quién quiere que se elimine de la casa. Para participar se deberán seguir los siguientes pasos:

Mandar un mensaje de texto al número 9009 con la palabra “GH”.

Luego, obtendrán una respuesta automática y allí tendrán que contestar con el nombre de la persona que deseas que abandone la casa de Gran Hermano, sin usar apodos.

Después, llegará el siguiente mensaje: “¡Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, responde este mensaje con la palabra “SI”. De este modo, el voto quedará registrado en el sistema.

LA NACION