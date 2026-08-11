Quién se fue de Gran Hermano este lunes 10 de agosto

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a atravesar una noche de máxima tensión. En la 25° gala de eliminación, dos participantes quedaron frente a frente después de una semana marcada por enfrentamientos, cambios de alianzas y una fuerte disputa por la permanencia en el reality. Como sucede en cada instancia de eliminación, la decisión final estuvo en manos del público, que definió con sus votos quién tendría que abandonar definitivamente la casa.

El mano a mano quedó conformado por Solange Abraham y Matías Hanssen, luego de que otros cuatro participantes lograran asegurarse la continuidad. Alejandra Majluf, Yanina Zilli, Charlotte Caniggia y Jennifer “Pincoya” Torres fueron salvadas con el 0,2%, 0,5%, 1,9% y 4,5% de los votos, respectivamente, de acuerdo con la cantidad de personas que integraban la placa.

Hanssen y Solange protagonizaron el último versus de la noche (Captura: Telefe)

Finalmente, Matías Hanssen abandonó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada por decisión del público. El participante perdió el versus frente a Solange Abraham al obtener el 52% de los votos, mientras que su contrincante consiguió el 42% y aseguró su continuidad en el reality.

Cabe destacar que los dos participantes atravesaban momentos diferentes dentro de la competencia. Solange había logrado superar tres versus, dos de ellos durante las últimas tres semanas, y quedó sin aliados dentro de la casa después del abandono de Cinzia Francischiello. Además, mantenía conflictos con buena parte de sus compañeros. Hanssen, en tanto, había cambiado su actitud desde el ingreso de las visitas y comenzó a tener una participación mucho más visible.

Durante la gala, Santiago del Moro les pidió al resto de los participantes que se ubicaran junto al jugador que querían que continuara en la competencia. Yipio, Luana, Charlotte y Tamara Paganini se colocaron del lado de Hanssen, mientras que Pincoya, Zilli, Majluf y Mariela Prieto acompañaron a Solange.

Matías Hanssen quedó eliminado tras perder el mano a mano contra Solange Abraham (Captura: Telefe)

Tras conocer el resultado, Hanssen se despidió de sus compañeros con unas palabras de agradecimiento: “Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”.

Con su salida, por primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina, la final estará integrada exclusivamente por mujeres. El reality volverá a tener una ganadora mujer después de casi dos décadas: la última fue Marianela Mirra, quien se consagró en GH 2007, mientras que anteriormente Viviana Colmenero había ganado la tercera edición, emitida entre 2002 y 2003.