Quién se fue de Gran Hermano este lunes 13 de julio

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a captar la atención de la audiencia con una de las definiciones más comentadas de la temporada. En la noche del lunes 13 de julio, Manu, uno de los participantes que más repercusión generó desde el inicio del reality, se convirtió en el nuevo eliminado.

Con el avance de la gala, la placa fue reduciéndose luego de que Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto quedaran fuera de riesgo. Así, el duelo definitivo enfrentó a Manuel Ibero y Luana Fernández, quienes esperaron la decisión del público para conocer quién abandonaría la casa.

Finalmente, Manu se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada, en una gala que dio un giro inesperado al reality de Telefe. Durante la noche del lunes 13 de julio, Santiago del Moro anunció el resultado que dejó fuera de competencia a uno de los participantes que más repercusión había generado durante la edición.

Manuel Ibero quedó eliminado de la casa de Gran Hermano (Captura: Telefe)

Antes de abandonar la casa, Manu se despidió con un mensaje dirigido a sus compañeros y al público. “Un placer coincidir con todos, los aprecio a todos, han formado parte de 141 días de mi vida. Me voy en paz, muy feliz. Espero afuera poder conocerlos en profundidad a todos. Los caretas no llegan lejos, los falsos tampoco”, expresó.

La salida del participante sorprendió a todos (Captura: Telefe)

Con su eliminación, Ibero puso fin a un largo recorrido dentro de la casa más famosa del país. Su salida, decidida por el voto del público tras una de las galas más disputadas de la edición, sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia: las reacciones dentro de la casa dejaron en evidencia el desconcierto de sus compañeros, incluido el de Luana Fernández, su rival en el mano a mano final. Así, la despedida de Manu cerró un ciclo marcado por su protagonismo y abrió una nueva etapa en la competencia.