Quién se fue de Gran Hermano este lunes 14 de septiembre

Cada vez falta menos para conocer quién se consagrará como la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Este lunes 14 de septiembre se llevó adelante la última gala de eliminación antes de la gran final, en una noche marcada por la definición de los tres primeros puestos de la competencia. Con los resultados de la votación del público, la casa quedó finalmente con dos participantes en carrera por el título y una de las figuras más destacadas del reality se despidió a pocos días de la definición.

Charlotte Caniggia obtuvo el tercer puesto y abandonó la casa por decisión del público, al ser la participante que recibió menos votos positivos para ganar el certamen. De esta manera, el duelo final quedó entre Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham, quienes competirán por convertirse en la ganadora del reality el miércoles 16 de septiembre, el día en que se conocerá el resultado definitivo.

Charlotte Caniggia dejó la casa de Gran Hermano (Captura: Telefe)

Durante la emisión del lunes, Santiago del Moro fue anunciando los resultados de la votación en orden aleatorio. En primer lugar, confirmó que Yipio continuaba en competencia y luego anunció que Charlotte se quedaba con el tercer lugar. Así, Solange se convirtió en la segunda finalista y aseguró su lugar en la definición.

La emotiva despedida de Charlotte Caniggia

Después de conocer la decisión del público, Charlotte se despidió de Yipio, con quien construyó una amistad durante su paso por la casa. “Amiga rompela, ojalá ganes, te quiero”, le expresó antes de abandonar el reality.

La mediática se quedó con el tercer puesto del reality (Captura: Telefe)

También tuvo unas palabras de despedida con Gran Hermano, quien destacó su personalidad y su actitud durante el programa. “Atención por favor, hermosa Charlotte, muy ganadora, salís siendo una ganadora y quiero agradecer tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenes porque siempre tuviste muy buen humor y eso es muy importante. Y por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona, te voy a recordar siempre. Te quiero mucho y te deseo lo mejor, sé feliz siempre”, le dijo.

La gran final de GH será entre Sol y Yipio

Por su parte, Charlotte agradeció la oportunidad de haber formado parte de esta edición. “Gracias por esta gran oportunidad, llegué bastante lejos, no me tenía fe. Ojalá gane Yipio. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo, gracias por estar siempre. Gracias por todo, la felicidad siempre”, expresó antes de retirarse de la casa.