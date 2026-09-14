Quién se va hoy de Gran Hermano, según las encuestas

La definición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está cada vez más cerca y, con la reciente eliminación de Luana Fernández, quedaron tres mujeres dentro de la casa de cara a la gran final. Así, los fanáticos se expresaron en redes sociales y comenzaron a dejar en claro a quién prefieren ver campeona de la presente edición.

En la casa de Gran Hermano 2026 quedaron Charlotte Caniggia, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. Así, los televidentes participaron de diversas encuestas y una de las más populares fue la creada por Fefe Bongiorno en X. Con 27.820 votos, los resultados fueron los siguientes: Sol quedó como campeona con el 56,7%, el segundo puesto fue para Yipio con el 29,7% y Charlotte se sitúa como la elegida para dejar la casa este lunes con el 10,7%.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la consagración de Sol Captura X

Por otro lado, Diego Poggi utilizó su canal de difusión de Instagram para compartir su encuesta y, en este caso, la más votada fue Yipio con 10.500 votos, mientras que Charlotte apareció segunda con 5100 y Sol quedó en el tercer puesto con 3000. En este escenario, la última eliminada antes del miércoles de definición sería Solange Abraham.

Por el lado de los seguidores de Diego Poggi, su candidata es Yipio Captura Instagram

En cuanto a la última red social, es decir YouTube, fue el usuario @Argenchiste quien juntó casi 100 mil votos en su encuesta sobre la nueva campeona de Gran Hermano Generación Dorada. Aquí, Yipio quedó con el 56%, Charlotte juntó un 24% y Sol apareció última con el 19%. Con este resultado, se repite la consagración de la uruguaya y la exparticipante de Gran Hermano 2011 es quien también parece tener las horas contadas, a pesar de la encuesta de Fefe Bongiorno.

El usuario @Argenchiste acumuló casi 100 mil votos y los resultados fueron categóricos Captura YouTube

Es importante resaltar que esto no significa nada para el reality, ya que lo único que importa son los votos verdaderos, los cuales son pagos y se consiguen en el sitio web oficial de GH. Con todo esto, parece estar claro que el público está dividido entre Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. Si es campeona esta última, se trataría de la tercera ocasión consecutiva en la que Gran Hermano Argentina sería ganado por un participante nacido en Uruguay, toda una particularidad.