Quién se fue de Gran Hermano este lunes 17 de agosto

La 26° gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada terminó con una de las definiciones más sorpresivas de la edición. La jornada tuvo diferentes instancias de votación y dejó a dos participantes frente a frente en el tramo final. Con la salida de una de ellas, el reality de Telefe entró en la recta final con ocho jugadoras todavía en competencia.

En la primera etapa de la gala, la dinámica fue mediante votación positiva: el público debía elegir a las participantes que quería que continuaran en el juego. En ese momento, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos fueron las más respaldadas y lograron abandonar la placa. La definición continuó el lunes, aunque con un cambio en el mecanismo, teniendo en cuenta que la votación pasó a ser negativa y comenzaron a quedar a salvo quienes acumulaban los porcentajes más bajos de votos en contra. Charlotte Caniggia, Tamara Paganini y Yanina Zilli fueron salvadas sucesivamente, con 0,8%, 1,2% y 11,5%, respectivamente.

Finalmente, el versus quedó entre Luana Fernández y Alejandra Majluf. Ambas quedaron como las últimas dos participantes en la placa y se enfrentaron en el mano a mano definitivo de la gala. La definición estuvo en manos del público, que debía decidir cuál de las dos continuaba en competencia.

Alejandra Majluf quedó eliminada tras enfrentarse a Luana Fernández en el versus final de la gala (Captura: Telefe)

La definición terminó con la salida de Alejandra Majluf, quien recibió el 57,1% de los votos negativos del público. De esta manera, Luana Fernández volvió a superar un versus y aseguró su lugar entre las ocho participantes que continúan en carrera.

Majluf se despidió de sus compañeras antes de dejar la casa (Captura: Telefe)

La eliminación también significó la salida de Mavinga, que tuvo que abandonar la casa junto con Majluf. Antes de atravesar la puerta dorada, la participante se despidió de sus compañeras sin reclamos, pero con un mensaje especialmente dirigido a Mariela Prieto. “Gracias por este tiempo. Mariela: se te dio, disfrutá que ya me voy”, expresó. Luego, al hablarle al resto del grupo, aseguró que su paso por el reality había sido “un sueño” y reconoció que había cometido errores durante la convivencia. “Aprendí el juego en la casa. Cometí errores como todos”, señaló antes de retirarse.