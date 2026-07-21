Quién se fue de Gran Hermano este lunes 20 de julio

Este lunes 20 de julio se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), una de las instancias más esperadas por los seguidores del reality. Tras la votación del público, un nuevo participante debió abandonar la casa más famosa del país, en una noche marcada por la tensión y la expectativa de los nominados.

Cabe destacar que la gala de eliminación comenzó con seis jugadores en placa: Emanuel Di Gioia, Solange “Sol” Abraham, Yisela “Yipio” Pintos, Yanina Zilli, Sebastián Cola y Matías Hanssen.

El primero en salir de placa fue Hanssen, que recibió apenas el 0,2% de los votos. Más tarde, Santiago del Moro anunció que Cola, Zilli y Yipio también continuaban en competencia. De esa manera, la definición quedó en manos de Sol y Emanuel, dos históricos participantes que ya habían compartido la edición 2011 del reality y que mantienen una fuerte rivalidad dentro de la casa.

Emanuel Di Gioia quedó eliminado del reality (Captura: Telefe)

Finalmente, por decisión del público, Emanuel Di Gioia se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada. El mecánico oriundo de San Martín quedó fuera de competencia tras el mano a mano con Sol y se despidió de sus compañeros visiblemente emocionado.

“Fue un camino zarpado. Gracias por ser parte de esto”, expresó antes de abandonar la casa. Luego, dedicó unas últimas palabras al programa y a sus compañeros: “¡Gracias, Big! Lo mejor lo tengo afuera, que es mi hija, yo ya gané. Chau, que la pasen bomba, a meterle mecha”.