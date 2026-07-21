Rating: cuánto midió uno de los versus más esperados de Gran Hermano

Ya pasaron casi cinco meses desde el estreno de Gran Hermano. El reality está entrando en su última etapa y son quince los participantes que aún tienen chances de llegar a la gran final que será a principios de septiembre. La salida de Manuel Íbero modificó mucho la dinámica de los grupos dentro de la casa. Gisela ‘Yipio’ Pintos casi quedó en soledad y Sol Abraham salió fortalecida, por ser quien motorizó la eliminación del ex de Zeo Bogach.

La semana pasada, GH no salió al aire un par de días por los partidos de la selección nacional y en el medio Juan Carlos López, alías JC, fue eliminado en una placa sorpresiva que se resolvió el jueves. Ese mismo día, quedaron nominados Emanuel Di Gioia, Yipio, Esteban Cola, Sol, Yanina Zilli y Matías Hanssen. Cada vez son menos participantes y con pocos votos pueden quedar a un paso de irse.

La competencia de la noche comenzó con Pasapalabra liderando la franja con un piso de 10,2. El noticiero de Telefe capitalizó la cobertura de la llegada de la selección al predio de Ezeiza de la AFA con altos números de rating con más de 13 puntos. En el ciclo de juegos que conduce Iván de Pineda se enfrentaron Daniela Celis, Sergio Gonal y Gonzalo Suárez versus Anamá Ferreyra, Mery Granados y Fabiana Araujo.

En eltrece, el nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella que brille en todo el país, sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen. En esta tercera instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una nueva actuación, ganando la mayor cantidad de puntos para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la “Mona” Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. Es mi sueño se ubicó segundo en la franja con un pico de 7,5. Esta noche se lució Rubén de la Cruz que interpretó “Perdóname”, conquistó al jurado y recibió una devolución de lujo. Por su parte, LAM se mantuvo tercero con 3,4 puntos y Bendita lo siguió con 3,2.

¿Qué pasó con la gala de eliminación de Gran Hermano?

A diferencia de otras semanas, en la gala de este lunes fueron bajando todos los nominados y la expectativa por un enfrentamiento entre dos figuras fuertes de la casa fue creciendo. Gran Hermano comenzó con un piso de 10,5 que le dejó Pasapalabra. En el comienzo del programa, Santiago anunció que el primero en salir de la zona de peligro fue Hanssen con el 0.2 % de los votos. Luego fue el turno de Cola con el 0.5 %, seguido de Zilli con el 0.7%, que para festejar se tiró a la pileta. Finalmente, Yipio bajó de la placa con el 1.3 % y como se preveía, quince años después de haber participado en GH, se enfrentaron Sol versus Emanuel. Por decisión de la gente el mecánico de San Martín dejó el ciclo con el 55.3%. El reality de Telefe lideró la franja con un pico de 11,1 puntos.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini se mantuvo segundo en la franja con un pico de 4,9 puntos durante el monólogo inicial en el que el conductor presentó al sorpresivo reemplazo de Agustín ‘Rada’ Aristarán dentro del programa. Por su parte, BTV con el resumen del día quedó tercero con un pico de 3 puntos y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago llegó a los 1,7. Más tarde, Pasó en América y TL9 Denuncia disputaron el tercer lugar con 1,4.

Este martes llegarán visitas especiales a la casa de Gran Hermano. Serán exparticipantes que analizarán el juego desde adentro y nominarán de acuerdo a eso. Ninguno estarán en competencia, se irán retirando con el correr de los días y no intervienen en el juego principal.