Quién se fue de Gran Hermano este lunes 27 de julio

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una noche de máxima tensión con una nueva gala de eliminación. Como ocurre cada semana, el público tuvo la decisión final y definió que Sebastián “Cola” Almeida se despida del reality, en una jornada cargada de expectativa entre los nominados y los seguidores del programa.

La gala comenzó con cinco participantes en placa negativa: Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini. Con el avance de la votación del público, la definición se redujo a dos jugadores: Cola y Majluf, quienes quedaron frente a frente en el tramo final de una de las eliminaciones más comentadas de la temporada.

Finalmente, Cola se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada al recibir el 77,2% de los votos negativos del público. De esta manera, Alejandra Majluf logró continuar en competencia al obtener el 22,8% restante y asegurar una semana más dentro de la casa.

Cola fue el nuevo eliminado de Gran Hermano (Captura: Telefe)

Tras permanecer 69 días en el reality, el artista se despidió con un emotivo mensaje para sus compañeros. “Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener. Jueguen, diviértanse, sean felices, jueguen con la cabeza, pero también jueguen con el corazón. Conecten las dos cosas. Los quiero, chicos. Soy feliz, cumplí un sueño. Me voy bien, me voy contento”, expresó antes de abandonar la casa.

Tras un versus con Majluf, quedó afuera de la competencia (Captura: Telefe)

Luego protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala al gritar “¡Devi, te amo!” dirigido a Juan Pablo “Devi” De Vigili, el visitante correntino por quien había confesado sentir atracción días atrás tras su regreso al programa.