Quién se fue de Survivor, Expedición Robinson este martes 3 de agosto

Este martes 3 de septiembre el programa Survivor: Expedición Robinson (Telefe) tuvo su catorceavo eliminado. En este caso, Juan Pablo Goldi debió partir del reality.

Avanzada la nueva etapa en el juego, en la que ya no hay campamentos, el nuevo concejo tribal levantó la voz y definió que Goldi quedaría fuera del certamen. La decisión fue tomada por sus compañeros que, complotados, traicionaron la amistad, lo confiaron en que no use su ídolo de inmunidad y definieron que debería decirle adiós a la isla.

Goldi, tal como Fiorela e Inés, ahora forma parte del jurado del reality.

Tras la entrega de la antorcha, Goldi decidió decirle algunas palabras a sus compañeros. Aclaró que no siente rencor por ellos, a pesar de la traición, pero no se guardó nada: “Uno confía en las personas y pensé que me iban a avisar”, afirmó.

Quiénes siguen en Survivor, Expedición Robinson

Estos son los participantes que continúan en juego en Survivor, Expedición Robinson:

Iván Chirinian

Aixa Legarreta

Juan Pablo Busilachi

Baltasar López Barraza

Malena Kerschen

Eugenia Propedo

Martina Musillo

Martín “Colli” Collante

Agustín Pérez Bardeci

Francisco Pardo

Mauro Guarnieri

Por otro lado, los participantes efectivamente eliminados de Survivor son: Braian Zárate, Manu Corona, Martín Lobo, Gabriel “Torito” Velázquez, Malvina Ramírez, Tomás Piñero, Giselle Margonari, Samanta Herdt, Julieta Clemente, Janet Duarte, Agustín Monzón, Fiorela Fraccaro, Inés Lucero y Juan Pablo Goldi.

Cómo ver Survivor, expedición Robinson 2024

Este reality se transmite por Telefe de lunes a jueves a partir de las 22.30. Eso quiere decir que estará después de Escape Perfecto, el programa que conduce Iván de Pineda junto a la China Ansa. Se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa en vivo por Twitch, YouTube y las redes sociales.

A su vez, Survivor, Expedición Robinson se puede seguir a través de Disney +, que suma a su catálogo cada capítulo tras su emisión por Telefe. La plataforma también ofrece Mucho más Survivor, Expedición Robinson, una versión expandida de cada capítulo.

LA NACION