Luciano Castro habló por primera vez sobre su separación de Flor Vigna y se sinceró: “La paso mal”

A principios de febrero, Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro, tras más de dos años y medios de relación. A partir de ese momento comenzó un ida y vuelta de especulaciones, supuestos motivos de ruptura y posibilidades de una nueva oportunidad. Entre medio también estuvo Sabrina Rojas, expareja del actor y madre de sus dos hijos menores. Finalmente, tras los fuertes entredichos, las mujeres pudieron “limar asperezas” y aclararon los tantos.

Pero, ahora, fue Luciano Castro quien rompió el silencio y habló de todo. Con mucha sinceridad, se refirió a su separación de Flor Vigna, el vínculo que tiene con la madre de sus hijos más chicos y también reflexionó sobre las críticas y los comentarios que recibe.

Sabrina Rojas y Luciano Castro comparten la crianza de sus hijos Esperanza y Fausto Archivo

El martes en A la tarde (América) compartieron la entrevista que dio el actor a la prensa tras su paso por Olga, donde se reencontró con otra de sus ex, Elizabeth Vernaci. Una de las primeras cosas que le preguntaron fueron los acercamientos con Rojas. “Yo la veo todos los días a Sabri, no es que la veo de vez en cuando y los días que no la veo es porque ella tiene que salir antes para el trabajo y yo llego un poco más tarde a buscar a los chicos”, enfatizó el actor.

En ese sentido, comentó que una vez al mes o cada 20 días suelen organizar una actividad junto a sus hijos: “Estamos convencidos de que les hace muy bien a ellos y a nosotros también”. Asimismo, acotó: “Hoy en día no hace falta tener prensa; si hay gente con un telefonito, saca una foto secuencia y la compartió con un colega de ustedes”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro tuvieron con sus hijos, Esperanza y Fausto Instagram:castrolucianook

A su vez, fue consultado por las opiniones que tienen sus hijos respecto a lo que sucede. Cabe destacar que él es padre de Mateo -fruto de una relación de hace más de 20 años - y de Esperanza y Fausto, a quienes tuvo con Rojas. Si bien dijo que intenta controlar lo que puedan ver o escuchar los más chicos, con el mayor se le complica: “Con 22 años me dice cosas que como padre por ahí a veces no me gustan, pero si me gusta que me las diga. Yo siempre prefiero que los chicos hablen y digan a que callen”.

“¿Cómo tomás las especulaciones, sobre todo en las redes sociales, por los videos con Sabrina, una posible vuelta y esas cosas?”, le preguntó uno de los cronistas, a lo que él respondió: “La tienen más clara que todos nosotros, inclusive que Sabri y yo que muchas veces pensamos ‘la están pasando mal’ y te juega la culpa y todo y no. Ellos están bien en sus actividades, en su vida. Pero, hay un montón de cosas externas de las que yo ya no los puedo proteger, sea el padre, sea un superhéroe, porque tienen que ver con la vida”.

Asimismo, aseguró que disfrutan de las reuniones que comparten en familia con Sabrina y de la posibilidad de hablar con sus hijos. Si bien remarcó que a los niños les gusta verlos juntos, “no tienen la ilusión ni nunca plantean”, que vuelvan a ser pareja. “Tenemos canciones absurdas que tienen que ver con como es cada uno en la familia, tenemos un montón de cosas que no queremos perderlas porque sabemos qué le hacen bien a los chicos. Estamos seguros de que cuando crezcan todo esto se va a ir diluyendo”, expresó.

Luciano Castro habló por primera vez de su separación de Flor Vigna

A principios de febrero, Vigna anunció a través de su canal de difusión de Instagram el fin de su relación con Castro. En el medio, tuvo un fuerte ida y vuelta con Sabrina Rojas, aunque luego confirmaron que tuvieron una charla en la cual se amigaron. Al ser consultado por esta conversación, el actor sostuvo: “A mí eso me alegró, me pareció un gesto muy grande de ellas. Porque aparte nadie les pidió nada, yo jamás les pedí ni que hablasen ni nada y fue una decisión de ellas”.

Flor Vigna y Luciano Castro fueron pareja durante dos años y medio Santiago Cichero/AFV

Aunque dejó en claro que no hablaron más del tema, reveló: “Yo me enteré después de que había pasado y me pareció enorme. Porque aparte a mí de verdad me tranquilizó, porque yo en definitiva estaba como expectante de ‘dimes y diretes’ y acá se acabó todo. Hablaron las chicas entre ellas, se dijeron las cosas y fue hermoso. Me dio una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y se dieron cuenta de que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad”.

En cuanto a su noviazgo con Flor Vigna, que duró dos años y medio, dijo: “Nadie está bien después de una separación”. Más allá de que reconoció que no le fue fácil, reflexionó sobre que son cosas que pueden pasar: “A veces tiene que ver con la madurez y eso me costó”.

Por último, reconoció que hasta hoy mantiene comunicación con Flor Vigna. “Me alivia poder hablar con ella y ella conmigo, pero siempre en buenos términos y más que nada para saber cómo va la evolución del otro. Siempre hablamos de evolución y nunca de retroceso”.

Luciano Castro: “Hace 40 años que trabajo de esto y nunca le falté el respeto a nadie”

En otro momento de la entrevista, el protagonista de El beso, también hizo una reflexión sobre el momento de su vida que atraviesa y las críticas que recibe. En este sentido, recordaron el video de la canción de Flor Vigna “Uy!”, del cual participó y en el que tuvo una escena en una bañadera. “Me gastan por eso, pero los mismos que me gastan después cuando me ven me dicen que soy Marlon Brando. Es fuerte, porque eso es lo que me genera violencia a mí, la cobardía, no que yo haga un video enamorado con mi novia en la bañera, que lo haría 10 veces más. Y si me hubiese dicho que me tire en trampolín me hubiese tirado porque es una decisión mía, enamorado de mi novia”.

“Después, las especulaciones, yo no puedo callarlas. Pero, lo que me violenta son los que me ningunean no solo a mí, sino después a mis compañeros, y ellos me cuentan todo”, expresó Castro y si bien no quiso dar nombres, aseveró: “A mí no me respeta nadie, se la pasan gastándome. Realmente no me molesta que hablen, me molesta el modo, la ninguneada, la falta de respeto, el no pensar en los chicos”.

“Yo hace 40 años que trabajo de esto y nunca le falté el respeto a nadie, nunca viví de la miseria de alguien, nunca esperé que a nadie le vaya mal, nunca disfruté que a nadie le vaya mal y nunca le pisé la cabeza a nadie. Te puede gustar o no lo que haga, eso ya es subjetividad. Entonces, con base en eso, si me estás faltando el respeto, si me descansás, a un hombre grande, con 40 años de laburo, y... ¿Está bien o mal que me enoje o que me moleste? Tiene lógica. Pero, ¿yo salgo a cruzarlos, a agraviarlos? No, al contrario, la paso mal yo”, concluyó.