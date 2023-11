escuchar

El Lollapalooza 2024 tendrá más de 100 artistas nacionales e internacionales invitados, que tocarán en tres días de música distribuidos entre el viernes 15 y el domingo 17 de marzo.

Ya está disponible el line up con todas las bandas y músicos, distribuidos por día. Algunos de los que encabezan la nómina de sus respectivas jornadas son Blink-182, Limp Bizkit, Arcade Fire, SZA, Sam Smith y Feid, mientras que de la Argentina sobresalen Ysy A, Bándalos Chinos y Miranda!, entre otros. Todos se encontrarán en el Hipódromo de San Isidro, la sede clásica del festival que va por su novena edición.

El Lollapalooza 2024 será del 15 al 17 de marzo del año que viene; todavía hay entradas por día y abonos

El line up del Lollapalooza 2024 día por día

Viernes 15

El día de apertura del Lollapalooza 2024 estará atravesado por la primera visita del grupo Blink-182, que canceló su presentación en la edición anterior del festival. El otro headliner de la jornada será Arcade Fire, la banda de rock alternativo oriunda de Canadá, mientras que entre los artistas nacionales más populares estará el trapero YSY A.

Esa misma jornada se podrá asistir a los shows de Cristian Castro, Fletcher, Juliana Gattas, Juana Rozas, The Offspring, Jaden, los Winona Riders, Pacifica, Mujer Cebra, Grupo Frontera, Saiko, Jere Klein, Nsqk, JAZE, Oney1, Mariano Mellino, Evlay, Peces Raros, Diplo, Dom Dolla, MK y The Blaze.

Sábado 16

El sábado las mayores apuestas del Lollapalooza son Sam Smith y la estadounidense SZA, dos de los artistas de pop más relevantes de los últimos tiempos que se unirán a Miranda!, Dove Cameron, el R&B de Omar Apollo, Kenia Os, y los argentinos Lucca Bocci, FERMIN, Santi Muk.

Además, la jornada contará con Phoenix, The Driver Era, Nothing But Thieves, Koino Yokan, Jungle, Above & Beyond, Timmy Trumpet, Loud Luxury, Chico Blanco Live y Franzizca. También Robleis, Latin Mafia, BM, Santi Celli, Mechayrxmeo e ill Quentin, así como varias figuras emergentes de diferentes géneros.

Domingo 17

El final del Lollapalooza 2024 tendrá los conciertos de FEID, Limp Bizkit, Thirty Seconds to Mars, HOZIER, Meduza, Zhu, Dombresky, Rina Sawayama, Bándalos Chinos, Dayglow, Bhavi, King Gizzard & the Lizard Wizard, Pierce the Veil, León Larregui, Ximena y El Zar, entre otros.

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2024

Los tickets diarios ya están a la venta, y también hay abonos disponibles en la preventa 5, que se inauguró una vez que se revelaron los artistas y la distribución de los mismos en las jornadas del festival. Desde la organización del Lollapalooza comunicaron que hay hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma All Access, donde es necesario tener una cuenta, hacer la fila virtual y luego completar los datos de la tarjeta correspondiente al pago. Según comunicaron desde el Lollapalooza, los tickets diarios se pueden conseguir a partir de $50.000, en seis cuotas de $8333, así como abonos en preventa 5 a partir de $120.000.

